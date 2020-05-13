المغرب تعلن عن تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المغرب اليوم عن تسجيل 48 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6466 حلة .
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات استقر على 188 شخصا ، بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.
وأوضحت الصحة المغربية أن مجموع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 3099 حالة بعد تعافي 108 أشخاص ، فيما تم استبعاد 67742 حالة بعد الكشف المخبري.
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