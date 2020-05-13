زامبيا تسجل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت زامبيا اليوم 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل أكبر عدد من الإصابات منذ ظهور الوباء في البلاد.
وأفادت وزارة الصحة في زامبيا، بأن عدد الإصابات بلغ حتى اليوم 441 حالة إصابة مؤكدة من بينها 7 وفيات.
وكانت زامبيا قد أغلقت حدودها مع جارتها تنزانيا بشكل مؤقت لتعزيز إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، مؤجلة بذلك صادراتها الرئيسية من النحاس عبر دار السلام.
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