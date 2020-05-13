تسجيل 751 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 751 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 11028 حالة ، فيما سجلت 7 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 82 حالة.

وأوضحت الوزارة في في بيان لها أنه تم شفاء 162 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3263 حالة.

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