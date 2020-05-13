شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: "هيدروكسى كلوروكوين" غير مفيد وبعض مرضى كورونا عانوا أزمات قلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة كبيرة أجريت على أكثر من 1400 مريض COVID-19 أن علاج هيدروكسي كلوروكوين المثير للجدل لم يسفر عن أي فائدة للأشخاص المشاركين في البحث.

نظر البحث ، الذي نشر في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية وفقا لما نشرته شبكة " foxnews" الأمريكية، فى حالات 1438 مريضًا من 25 مستشفى في ولاية نيويورك بين 15 مارس و 28 مارس.



هيدروكسى كلوركوين

وكان من بين هؤلاء المرضى ، تلقى 735 مريضًا هيدروكسي كلوروكوين مع المضاد الحيوى أزيثروميسين ، تم إعطاؤهم 271 هيدروكسي كلوروكين وحده ، بينما تلقى 211 مريض دواء أزيثروميسين فقط وعمل 221 كمجموعة تحكم.

عميد كلية الصحة العامة في جامعة ألباني بالولايات المتحدة ، ديفيد هولتجراف: "يتطلب بسرعة تحرك الآثار الصحية العامة لوباء COVID-19 أن نفحص العلاجات المحتملة للمرض بأسرع طريقة ممكنة ولكن دقيقة"، وقال في بيان حصلت عليه شبكة فوكس نيوز "لقد أعطتنا هذه الدراسة القائمة على الملاحظة، نظرة مبكرة مهمة على بعض الأسئلة الرئيسية المتعلقة بوصف أنماط هيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين والكلوروكين.

كما قام الباحثون أيضًا بالعديد من الملاحظات الأخرى أثناء الدراسة ، بما في ذلك أن الكلوروكين "كان محدودًا جدًا في الاستخدام (أقل من 2 % من أول عدة مئات من السجلات التي تم فحصها).

ووجد الباحثون أيضا أيضًا أن الجمع بين هيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين كان "مرتبطًا بمستويات مرتفعة بشكل ملحوظ من السكتة القلبية، حتى بعد التعديل الإحصائي للجنس والعمر والظروف الصحية الأساسية والمزيد من الأمراض الشديدة عند الدخول."

وكانت دراسة في البرازيل قد أوقفت لاختبار الكلوروكين في مرضى COVID-19 في أبريل، بعد أن أصيب المرضى الذين تناولوا جرعات عالية من الدواء بمشكلات خطيرة في نظم القلب.

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في أواخر أبريل ، حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA من استخدام العقاقير المضادة للملاريا بعد تقارير عن "مشاكل خطيرة في ضربات القلب" في مرضى COVID-19 المعالجين بالأدوية.

وقالت الوكالة على موقعها على الإنترنت: "إن إدارة الأغذية والأدوية (FDA) على دراية بتقارير عن مشاكل خطيرة في ضربات القلب في المرضى الذين يعانون من COVID-19 المعالجين بهيدروكسي كلوروكوين أو الكلوروكين ، غالبًا بالاشتراك مع المضاد الحيوى أزيثروميسين".

وأضاف البيان: "نحن على دراية أيضًا بالاستخدام المتزايد لهذه الأدوية من خلال الوصفات الخارجية، لذلك ، نود تذكير المتخصصين في الرعاية الصحية والمرضى بالمخاطر المعروفة المرتبطة بكل من هيدروكسي كلوروكوين والكلوروكين".

بشكل منفصل في أبريل ، أظهرت دراسة أجريت على 150 مريضاً من COVID-19 في الصين الذين تلقوا الدواء أنه لم يزل مرضى الفيروس ، لكنه خفف من بعض الأعراض.

كما قال باحثون فى دراسة عن استخدام هيدروكسي كلوروكوين في علاج COVID-19 في مستشفيات قدامى المحاربين في الولايات المتحدة في أبريل، أنها أظهرت عدم وجود فائدة ومزيد من الوفيات.

لا تزال نيويورك ، الولاية الأكثر تضرراً في الولايات المتحدة ، تجري تجارب على فعالية هيدروكسي كلوروكوين.

ووصلت حالات كورونا حتى الآن تجاوز الـ 4 مليون إصابة بفيروسات تاجية في جميع أنحاء العالم ، أكثر من 1.33 مليون حالة منها في الولايات المتحدة ، وهي الدولة الأكثر تأثرًا.