شكرا لقرائتكم خبر عن قد تزيد من فرص عودته ..تحذيرات لمرضى كورونا من استخدام بعض أدوية السعال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السعال يعد من أعراض الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، وعند ظهور هذا العرض يستخدم البعض العلاجات الخاصة بالسعال، و الباحثين يحذرون من استخدام مثبطات معينة يحتوي عليها بعض أدوية السعال، لأنها غير آمنة علي حياة الإنسان، وذلك وفقا لموقع " menshealth.".

تشير دراسة نشرت في مجلة Nature، وأشارت إلى أن أحد المكونات المتواجدة في أدوية وعلاجات السعال وهي مادة Dextromethorphan ، قد تكون سبب في الإصابة مجددا بالفيروس التاجي كورونا، وجاءت هذه الدراسة ضمن المشروع الذي يهدف إلي تحديد الأدوية التي يمكن استخدمها لعلاج الوباء التاجي.



ادوية السعال

وأشارت الدراسة، أن هناك العديد من أنواع أدوية السعال ، التي تحتوي علي المكملات والمثبتات، ولكن الخوف الأساسي من الأدوية التي تحتوي علي مادة ديكستروميتورفان، ولذا يجب عدم تناول هذا النوع من العلاجات إلا تحت إشراف طبيب، تجنبا للإصابة بأي مضاعفات صحية.

كما أن الدراسة لم تجد أن الدواء سيجعل الفيروس التاجي أكثر شراسة أو يضر الشخص المصاب بأي شكل من الأشكال، ولكنه يزيد من فرص عودة الفيروس للجسم مرة أخري، وهذه النتيجة وفقا للدراسة التي أجريت علي القرود ، ولكن في بعض الأحيان تكون النتائج التي ظهرت علي الحيوانات غير صحيحة علي البشر، وفي جميع الأحوال يقترح الباحثون توخي الحذر.

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وأكد التقرير، أن أدوية السعال التي تحتوي علي مادة ديكستروميتورفان، تعمل عن طريق تقليل نشاط جزء في المخ الذي يسبب السعال، والهدف هو تخفيف الأعراض، ولذا فهذا المثبط يعمل علي خداع الأشخاص المصابين أنهم تم شفائهم، وهذا غير صحيح، وتظهر الأعراض مجددا.



ادوية السعال

وأكد التقرير على وجود العديد من الطرق الأخرى للتحكم في نوبات السعال والتخلص عن الدواء ،وهي:

-تساعد ملعقة كبيرة من العسل في مشروب دافئ على تهدئة السعال المسائي.

-الغرغرة بالمياء والملح من الحيل التي يوصى بها لالتهاب الحلق .