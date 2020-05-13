شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة هونج كونج: من المرجح أن فيروس كورونا جاء من خفاش حدوة الحصان الآسيوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

من المحتمل أن يكون الفيروس التاجي المستجد الذي أثار وباء Covid-19 قد جاء من الخفافيش الموجودة في آسيا ، وذلك وفقًا لدراسة جديدة أجرتها جامعة هونغ كونغ.

حيث أنشأ قسم علم الأحياء الدقيقة بالجامعة مجموعة من الخلايا تشبه الأمعاء من خفاش حدوة الحصان الآسيوى ، وهو نوع موجود في الصين والهند ونيبال وفيتنام وغيرها، وقد تمكن الباحثون من إصابة بنية الخلية بنجاح بالفيروس التاجي ، المعروف باسم Sars-CoV-2.

ووجدت أبحاث سابقة وفقا لتقرير الجريدة الصينية " scmp"، أن أنواع الخفافيش تحمل فيروسًا مثل الفيروس الذي يسبب متلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (Sars) والذي يشبه فيروس التاجي الجديد.



خفاش

وقال عالم الأحياء الدقيقة الدكتور يوين كووك يونغ ، الذي شارك في قيادة الدراسة ، لصحيفة "ذا بوست" إن النتائج ، مجتمعة ، تعني أن "خفاش حدوة الحصان الصيني قد يكون بالفعل المضيف الأصلي لهذا السارس - CoV - 2"، ونشرت الدراسة التي قادتها أيضا البروفيسور المساعد جين تشو جي في دورية Nature Medicine الدولية اليوم الأربعاء، ولكن يوين قال إن هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات في البرية للتأكد من أصل الفيروس.

وقد أجريت الدراسة على أنواع الخفافيش كما هو معروف أنها حامل للعديد من الفيروسات التاجية ذات الصلة، وكان يعتقد أنه المضيف الطبيعي للفيروس الذي تسبب في الإصابة بمرض سارس في عام 2003 ، على الرغم من عدم العثور على دليل مباشر ، ربما بسبب عوامل تشمل صعوبة الوصول إلى الحيوانات في البرية، وأرجعت الدراسة الأخيرة نجاحها إلى تكرار التركيب المعوي للخفافيش في بيئة معملية.

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دراسة أخرى لمهاجمة الفيروس الجهاز الهضمى وفي الوقت نفسه ، وجدت دراسة جامعة هونغ كونغ أيضًا أن الفيروس التاجي الجديد قد يهاجم أمعاء المرضى ويعرض رئتيهم للخطر.

قام الباحثون بفحص عينة البراز لمريض يبلغ من العمر 68 عامًا يعاني من الحمى والتهاب الحلق والسعال والإسهال عندما تم إدخالها إلى مستشفى الأميرة مارغريت في كواي تشونغ.

لم يكن اختبار العينة إيجابيًا لفيروس التاجي فحسب ، بل تمكن الفريق من عزل الفيروس عن البراز ، مما يشير إلى حدوث عدوى في الأمعاء.

في مكان منفصل ، قدم الفريق أيضًا الفيروس إلى مجموعة من خلايا الأمعاء البشرية التي تنمو بشكل اصطناعي في المختبر.

تتكاثر بسرعة في الخلايا المتولدة من الأمعاء الدقيقة ، المعروفة باسم الأمعاء ، وكذلك القولون ، من الأمعاء الغليظة. من بين النوعين ، كان هناك حمولة فيروسية أعلى في القولون.

قد يؤدي التكاثر الفيروسي إلى ظهور أعراض الجهاز الهضمي الموجودة في مرضى Covid-19 ، على الرغم من أنه ستكون هناك حاجة إلى دراسة أخرى لتحديد الاتصال.

ولكن لم يتضح ما إذا كانت العدوى ناتجة عن تناول الطعام ، أو إذا كان رد فعل ثانوي عندما انتشر الفيروس في الجهاز التنفسي إلى الجهاز الهضمي.