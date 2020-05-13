شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. لماذا يطلب طبيبك تحليل هرمونات الغدد الكظرية ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحليل هرمونات الغدد الكظرية أو الكاتيكولامينات وهي هرمونات تصنعها الغدد الكظرية، التي تقع فوق الكليتين، وتشمل هذه الهرمونات الدوبامين، نوريبينيفرين والأدرينالين، ويكشف هذا التحليل مستوى هذه الهرمونات في دمك، والتي تكشف عن وجود أمراض، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على سبب طلب طبيبك تحليل هرمونات الغدد الكظرية، وفقاً لموقع "webmd".

ترسل الغدد الكظرية هرمونات إلى دمك عندما تكون مرهقًا جسديًا أو نفسياً، إنها تجعلك تتنفس بشكل أسرع، وترفع ضغط الدم، وترسل المزيد من الدم إلى الأعضاء الرئيسية، مثل الدماغ والقلب والكليتين.

قد يرغب طبيبك في اختبار مستوياتك إذا اعتقد أنه قد يكون لديك ورم نادر يؤثر على مستويات الهرمون لديك، إذا فعلت ذلك ، فقد يسبب مشاكل أخرى ، مثل ارتفاع ضغط الدم أو الصداع أو ضربات القلب السريعة.

تشمل هذه الأنواع من الأورام ما يلي:

-أورام تتكون في منتصف الغدة الكظرية

-أورام تتشكل على السطح الخارجي للغدة الكظرية

-أورام ورم الخلايا البدائية العصبية، وهي سرطانات تبدأ في الخلايا العصبية تظهر في جهازك العصبي وتؤثر عادة على الرضع والأطفال دون سن 10 سنوات

-لا تحدث معظم حالات ارتفاع ضغط الدم بسبب الأورام، ولكن إذا كانت لديك مشكلات أخرى ، مثل الصداع ، أو أنماط ضربات القلب غير المعتادة ، أو آلام العظام ، أو فقدان الوزن ، أو التعرق ، أو صعوبة المشي أو الحركة بشكل طبيعي ، أو كتل في معدتك ، فقد يرغب طبيبك في اختبار الكاتيكولامينات لمعرفة ما إذا كان الورم قد يسبب هذه الأعراض.

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إذا كان لديك مستويات عالية من الكاتيكولامينات في الدم ، سيقوم طبيبك بإجراء اختبارات أخرى للتأكد مما إذا كان لديك ورم قد تشمل هذه:

-التصوير المقطعي المحوسب (CT): يتم أخذ الأشعة السينية من زوايا مختلفة ويتم تجميعها معًا لإنشاء صورة أكثر اكتمالًا لمناطق معينة.

-فحص التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)

-فحص النظائر المشعة، حيث يتم وضع كمية صغيرة من المواد المشعة ، تسمى التتبع ، في وريد في يدك أو ذراعك يذهب إلى منطقة جسمك يريد طبيبك إلقاء نظرة فاحصة عليها ، وتستخدم كاميرا خاصة لالتقاط الصور.

أنواع اختبارات الكاتيكولامينات

يمكن قياس الكاتيكولامينات عن طريق اختبار البول أو فحص الدم، اختبارات البول أكثر شيوعًا، ولكن قد يرغب طبيبك في القيام بكليهما للحصول على مزيد من المعلومات.

يقيس اختبار الكاتيكولامينات في البول الكمية الإجمالية في البول على مدار 24 ساعة، ذلك لأن مستويات الهرمون يمكن أن ترتفع وتنخفض خلال النهار.

لإجراء فحص الدم ، ستأخذ الممرضة عينة من دمك وترسلها إلى المختبر. بالنسبة للرضع والأطفال الصغار جدًا ، قد يستخدم الطبيب أداة تسمى لانسيت لوخز الجلد.