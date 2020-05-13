شكرا لقرائتكم خبر عن جلعاد الأمريكية تمنح ترخيص لـ5 شركات بالعالم لإنتاج ريمديسفير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوكاله بلومبرج عن قيام شركة جلعاد الأمريكية بترخيص علاجها المحتمل لفيروس كورونا ريمديسفير لخمسة من صانعي الأدوية العامة بعدد من الدول خاصة في الهند وباكستان، لتسريع تطوير سلسلة التوريد والمساعدة في تلبية الطلب المتوقع على الدواء خلال الفترة المقبلة.

ووفقا للتقرير فبعد تسجيل ترخيص مبكر لعقار ريمديسفير لعلاج مصابى فيروس كورونا خاصة من الحالات الخطيرة ، كانت شركة جلعاد تبحث عن شركاء التصنيع للمساعدة في تعزيز الإنتاج، من خلال سلسلة من اتفاقيات الترخيص مع صانعي الأدوية بعدد من دول العالم ، واتخذت فعليا شركة جلعاد الخطوات الأولى لبناء تلك الشبكة.

وأوضح التقرير أن شركة جلعاد وقعت اتفاقيات ترخيص غير حصرية مع خمسة صانعي أدوية يعملون في الهند وباكستان لإنتاج دواء ريمديسفير لعلاج 127 دولة.

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وستعمل جلعاد مع Cipla و Mylan و Ferozsons Laboratories و Hetero Labs و Jubilant Lifesciences لتصنيع الدواء في المقام الأول للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وقالت الشركة أن القائمة تشمل أيضا البلدان ذات الدخل المرتفع التي تواجه عقبات كبيرة في الوصول إلى الرعاية الصحية.

وبموجب الاتفاقيات ستشارك جلعاد خبرتها في التصنيع مع الشركات الخمس لمساعدتها على زيادة إنتاج إعادة التصميم لدواء ريمديسفير وسيُسمح لكل شركة بتحديد سعر نسختها العامة من الدواء.

حصل ريمديسفير على موافقة استخدام الطوارئ من قِبل إدارة الأغذية والأدوية FDA في وقت سابق من هذا الشهر لعلاج مرضى كورونا المصابين بأمراض شديدة، وفي الأسبوع الماضي ، قالت شركة جلياد أنها كانت تبحث عن شركاء خارجيين لتعزيز قدرتها على إنتاج منتج جديد للدول في أوروبا وآسيا وخارجها حتى عام 2022 على الأقل.