شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: نصف مرضى كورونا انتقلت إليهم العدوى من أشخاص بدون أعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجدت دراسة بحثية أن أكثر من نصف مرضى فيروس كورونا أصيبوا بالفيروس من شخص لم يظهر عليه أي أعراض، طبقا لدراسة بحثية جديدة قام بها الباحثون في دبلن بتحليل 17 دراسة في جميع أنحاء العالم حول انتقال العدوى بفيروس كوفيد 19 وفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية .

وتوصلت دراسة حديثة إلى أن أكثر من نصف المصابين بالفيروس التاجي أصيبوا به من شخص لم تظهر عليه أي أعراض، واستعرض الأكاديميون في أيرلندا 17 دراسة عالمية لتقدير مقدار انتقال العدوى في فترة الأعراض ووجدوا أن ما بين 33 و 80 % من الحالات أصيبوا بالفيروس من أشخاص لم يكن لديهم أدنى فكرة عن أنهم مصابون.

يستغرق الأمر ستة أيام في المتوسط ​​قبل أن يصاب الشخص بعلامات كوفيد 19 والتي تشمل الحمى والسعال المستمر، ولكن في تلك الأيام التي تسبق الأعراض، يكون المرضى معديين ويمكنهم نقل الفيروس القاتل إلى الآخرين.

وخلص الفريق إلى أنه من المرجح أن يكون الانتقال قبل يوم واحد من بدء الأعراض، ولكن يمكن أن يحدث في وقت مبكر قبل ثلاثة أيام، وأكد الخبراء إن السيطرة على انتشار الأعراض أمر حاسم للبقاء على اطلاع بالمرض عندما يتم تخفيف عمليات الإغلاق، وقال الفريق إن انتقال المرض دون أعراض وحده يمكن أن يتسبب في انتشار الفيروس بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

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الأرقام التي جمعتها السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم تظهر أيضًا أن 4.2 مليون حالة تم تسجيلها رسميًا للإصابات بكورونا لكن الحجم الحقيقي للوباء ، الذي أصاب كل بلد تقريبًا في جميع أنحاء العالم ، سيكون أعلى عدة مرات بسبب عدم وجود اختبارات واسعة النطاق.

يحاول العلماء على وجه السرعة فهم كيفية انتشار الفيروس، الذي يُطلق عليه علمياً SARS-CoV-2 ، بين الأشخاص ، مما سيساعد على توجيه كيفية السيطرة عليه، وجمعت المؤلفة الرئيسية ميريام كيسي من كلية دبلن الجامعية وزملاؤها بيانات من 17 دراسة دولية، وأجريت إحدى الدراسات في مدينة ووهان الصينية التي نشأ فيها الفيروس القاتل. كما تم استخدام البيانات من هونغ كونغ وسنغافورة وإيطاليا، وقد نظرت الدراسات في فترة الحضانة الوقت بين التعرض للفيروس وظهور الأعراض الأولى، كان متوسط ​​فترة الحضانة 5.8 يوم ، وهو مماثل للرقم الذي قدمته منظمة الصحة العالمية.