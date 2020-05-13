كل ما تودين معرفته عن الوقاية من خطر الدبابير الآسيوية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 مايو 2020 04:45 مساءً - جدول المحتوى

1. ما هي الدبابير الآسيوية؟

2. ما هو موطن الدبابير الآسيوية؟

3. ما هو خطر الدبابير الآسيوية على البشر؟

4. كيف يمكن الوقاية من الدبابير الأسيوية؟

5. كيف يمكن حماية طفلك من الدبابير الأسيوية؟

ظاهرة عجيبة بدأت تظهر في الأجواء متزامنة مع انتشار فيروس كورونا وانشغال العالم بها، وهذه الظاهرة هي ظهور دبابير عملاقة باتت تهدد البشر بسبب خطورتها، حيث تم رصد الدبابير العملاقة والغريبة في الولايات المتحدة لأول مرة، وبطول يزيد عن بوصتين، أي ما يعادل 6 سم، وبذلك فهي أكبر الدبابير في العالم، حيث يمكن أن تقتل الإنسان إذا لدغته مرات عدة، وفقًا لخبراء في جامعة ولاية واشنطن، ويمكن أن تصل درجة سمية اللدغات إلى مقاربة سم الأفعى.

ووسط حالة من الذعر والغموض، قررت " الخليج 365" وفي إطار حملتها مرحباً بيتي أن تقدم لك عزيزتي الأم كل ما تودين معرفته حول الدبابير الأسيوية، وطرق الوقاية منها، حيث إلتقت الخليج 365 بالمهندس الزراعي أحمد عبد اللطيف والذي أشار للآتي.

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1. ما هي الدبابير الأسيوية؟

يمكن أن نصنف الدبابير الأسيوية أنها من الدبابير العملاقة، حيث يبلغ طول الدبور أكثر من خمس سنتيمترات.

وتمتلك وجهاَ ضخماً برتقالياً مصفراً، ويمكن القول أنها دبابير مرعبة تشبه الدبابير التي كانت تظهر في افلام الكرتون الخاصة بالأطفال.

تمتلك الدبابير أيضاً فكاً سفلياً على شكل زعانف سمك مسننة

2. ما هو موطن الدبابير الأسيوية؟

ينحدر أصلها من جنوب شرق آسيا، وهي إتخذت هذا الإسم للتفرقة بينها وبين الدبابير الأوروبية

وفي شهر نوفمبر الماضي وجد أحد مزارعي النحل في ولاية واشنطن الأمريكية، كومة من بقايا خلية كاملة، وكأن معركة طاحنة قد دارت في المكان، فقد فصلت الرؤوس والأرجل عن الأجساد، مما يوحي بأن الدبابير العملاقة قد قامت بقتل النحل بهذه الصورة البشعة.

ويشار أن هذه الدبابير تكمن خطورتها في أن الدبور الواحد يقتل أعداداً كبيرة من النحل، ولذلك فهي تهدد منتوج النحل العالمي بالدرجة الأولى، ولكنها تلدغ الإنسان مما يسبب الموت له.

3. ما هو خطر الدبابير الآسيوية على البشر؟

يقول علماء في جامعة واشنطن أنهم قد عثروا على أعشاش دبابير بالقرب من مزرعة مربي النحل، وبالتالي فتواجد أي إنسان في المكان يمكن أن يعرضه لخطر اللدغ.

هذه الدبابير العملاقة تهاجم البشر، وقد مات بسببها عشرات الأشخاص ويسجل حوادث وفاة كل عام بسببها.

لا أحد يستطيع التكهن في المستقبل بما تخطط له هذه الدبابير من سلوك جديد، مثل مهاجمة البشر مباشرة.

هناك بعض أنواع الدبابير التي تهاجم البشر تسبب لهم أمراضاً يستغرق علاجها عدة أشهر.

5. كيف يمكن حماية طفلك من الدبابير الآسيوية؟