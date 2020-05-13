صحة ورشاقة

أساسيات يجب أن يعرفها طفلك حتى العام الرابع من عمره

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/14
  • 2/14
  • 3/14
  • 4/14
  • 5/14
  • 6/14
  • 7/14
  • 8/14
  • 9/14
  • 10/14
  • 11/14
  • 12/14
  • 13/14
  • 14/14

Advertisements

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 مايو 2020 04:45 مساءً -  

قالت دراسة أميركية لاتينية مقتضبة، نشرها مركز «أونيكس تشايلد نوليدج» الذي تديره منظمة دول أمريكا اللاتينية للتربية، إن تلقين المعلومات للأطفال يجب أن يكون متناسبًا مع أعمارهم. فمن غير الممكن محاولة تعليم أمور في مستوى السنة الرابعة من العمر لطفل في الثانية من عمره. وأضافت الدراسة أن مستوى تلقين المعلومات للأطفال يجب أن يقاس كل عامين بشكل عام، إلا أن الناس، خاصة العائلات التي عندها أطفال صغار، يبادرون بتقييم معلومات أطفالهم في كل سنة، وربما يكون ذلك سببًا لعدم قدرة الطفل على الاستيعاب لكثير من المعلومات التي يتلقاها؛ بسبب ضيق المساحة الزمنية. قالتقييم كل عامين يعني وجود مساحة زمنية أكبر تساعد الطفل على استيعاب المعلومات التي يتلقاها بشكل أعمق.

 

أول مرحلتين هما الأكثر أهمية

 

السنة الثانية، ومن ثم السنة الرابعة من العمر، تعتبران من أهم المراحل التي تحدد مستقبل الاستيعاب الذهني لطفلك. واستنادًا لذلك يمكن أن يتحدد مستوى الاستيعاب الذهني للطفل على شكل خط مستقيم في المراحل التالية من عمره. وأي تعرج في هذا الخط ينبغي الانتباه إليه لمعرفة ما يحصل، وليس بالضرورة أن يكون الطفل قد تراجع في مستواه الذهني، بل من الممكن أن تكون هناك أسباب أخرى نفسية أو عضوية أثرت بشكل مؤقت في قدرته العقلية على الاستيعاب.

 

الأساسيات

 

أولًا: قول اسمه وسنه بشكل واضح وصحيح

 

boy in blue shirt screaming near boy in green crew-neck shirt

 

ثانيًا: أن يتحدث ما بين 250 و500 كلمة من لغته الأصلية، و40 كلمة من لغة أخرى

 

boy in black jacket walking looking at full-glass door

 

ثالثًا: أن يعرف الإجابة عن: هل أنت بصحة جيدة؟ وهل تحب أبويك؟ كم أخًا أو أختًا معك؟

 

two boys standing in front of window

 

رابعًا: أن يتحدث جملة مفيدة من خمس أو ست كلمات من دون توقف

 

girl covering her mouth

 

خامسًا: أن ينطق الكلمات بوضوح من دون خلل في اللفظ

 

Advertisements

boy wearing gray vest and pink dress shirt holding book

 

سادسًا: أن يستطيع رواية قصص قصيرة وبسيطة

 

boy sitting on bench while holding a book

 

سابعًا: أن يعرف مسك القلم بشكل صحيح وكتابة اسمه

boy writing on printer paper near girl

 

ثامنًا: معرفة مواعيد تناول وجبات الطعام

 

A girl drinking a carton of Boxed Water on the beach

 

تاسعًا: أن يعرف إلقاء التحية على الآخرين

 

ÙØªÙØ¬Ø© Ø¨Ø­Ø« Ø§ÙØµÙØ± Ø¹Ù Ø¥ÙÙØ§Ø¡ Ø§ÙØªØ­ÙØ© Ø·ÙÙ

 

عاشرًا: وضع أشيائه الخاصة به في أماكنها الصحيحة

 

ÙØªÙØ¬Ø© Ø¨Ø­Ø« Ø§ÙØµÙØ± Ø¹Ù ØªØ±ØªÙØ¨ Ø§ÙØ§Ø·ÙØ§Ù

 

أحد عشر: ارتداء حذائه وثيابه الخارجية بنفسه (الجاكيت والقميص)

ØµÙØ±Ø© Ø°Ø§Øª ØµÙØ©

 

اثنا عشر: التعود على الاستيقاظ للمدرسة بسهولة

 

grayscale photo of girl sleeping on white pillow

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أساسيات يجب أن يعرفها طفلك حتى العام الرابع من عمره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا