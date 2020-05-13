اصفرار أظافر القدمين.. ما الأسباب وما العلاج؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هناك بالتأكيد مجموعة من الأسباب التي تقف وراء اصفرار أظافر القدمين بتلك الطريقة التي تثير انزعاج وضيق بعض السيدات، فالأظافر الصحية عادةً ما تكون بلا ألوان ولا تعاني من مشكلاتٍ مثل الشقوق، الفجوات، النتوءات أو الأشكال غير الطبيعية.

ونستعرض فيما يلي أهم الأسباب التي تؤدي لإصابة أظافر القدمين بهذا الاصفرار:

التقدم في السن

وهو من الأسباب الطبيعية التي تؤدي لحدوث تلك المشكلة بأظافر القدمين واليدين، فمع التقدم في السن، يتغير لون، سمك وشكل الأظافر بشكل طبيعي.

وجود مشكلة طبية

فرغم أنَّ اصفرار أظافر القدمين ليس خطرا في حد ذاته، لكن إن كان سبب حدوثه سببا طبيا كامنا، فقد يشير هذا إلى أن ثمة مشكلة، فقد ينتج اصفرار أظافر القدمين على سبيل المثال عن عدوى أو فطريات أو اضطراب طبي.

طلاء الأظافر

ففي حالة تكرار طلاء الأظافر بأي من اللونين الأحمر أو البرتقالي، فالأرجح أن الأظافر سيتغير لونها نتيجة لاستخدام هذا النوع من الطلاء، ويمكنك التوقف عن الطلاء لبعض الوقت ومن بعدها سيمكنك ملاحظة بدء زوال هذا الاصفرار.

الإصابة بعدوى

واحد من أكثر أسباب الإصابة باصفرار أظافر القدمين شيوعا هو الإصابة بفطريات تهاجم الأظافر، وهو ما يسمى "الفطار الظفري"، الذي يحدث لدى البالغين أكثر من الأطفال، ويمكن أن يؤدي لتحول لون الأظافر إلى الأصفر.

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وبالنسبة للعلاجات التي يمكن اتباعها لمعالجة تلك المشكلة، فيجب معرفة أن مشكلة اصفرار أظافر القدمين هي مشكلةٌ قابلة للعلاج في معظم الحالات، وهناك بعض الأدوية والعلاجات المنزلية التي قد تفيد أو تساعد على تفتيح اللون الأصفر، وما سيحدده الطبيب المعالج من أدوية سيتوقف على الأسباب التي أدت لحدوث المشكلة.

وفيما يتعلق بالعلاجات المنزلية، فهناك طريقتان يمكن الاستعانة بهما خاصة وأنهما خضعتا للبحث والدراسة وهما مرهم Vicks VapoRub الموضعي وزيت شجر الشاي.

وبالنسبة لسبل الوقاية التي تجنبنا تلك المشكلة من الأساس فهي كما يلي:

- الحرص دوما على ارتداء أحذية مناسبة المقاس.

- قص الأظافر بقصاصة أظافر نظيفة.

- الحفاظ على نظافة وجفاف الأظافر.

- التدقيق في اختيار صالون مميز في مجال الباديكير على صعيد النظافة والتعقيم.

- المداومة على تهوية الحذاء بعد ممارسة الرياضة أو أي من الأنشطة الخارجية.

- الاهتمام دوما بارتداء جوارب نظيفة.