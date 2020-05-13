فوائد تناول الزبيب على صحة الجسم

يعتبر الزبيب واحد من اشهر أنواع الفواكه المجففة التى نستخدمها فى اعداد الاكلات والحلويات المختلفة ، كما يعتبر من الاساسيات فى شهر رمضان،

فضلا عن ذلك يحتوى الزبيب على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والطاقة.

وحسب ما ذكره موقع stylecraze فإن فوائد تناول الزبيب على الصحة هى:

فوائد تناول الزبيب على الصحة

1:يحتوى الزبيب على نسبة عالية من الخصائص والألياف التى تعزز صحة الجهاز الهضمى وتحد من خطر الاصابة بالاضطرابات الهضمية.

2:يحتوى الزبيب على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنسيوم الذى يعمل على تقليل الحموضة والالتهابات.

3:تناول الزبيب يساعد على طرد الجراثيم والسموم من الجسم وتعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الأمراض والعدوى.

4:يحتوى الزبيب على العديد من العناصر التى تحد من خطر الاصابة بالتهابات المفاصل وألم العظام ، كما يعمل على تقوية العضلات والمفاصل.

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5:تناول الزبيب يعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية ووقايتها من تصلب الشرايين.

6:يحتوى الزبيب على بعض العنصار والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الكلى وحمايتها من الأمراض المختلفة.

7:يحتوى الزبيب على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية ومنها الحديد وفيتامين ب وبعض العناصر التى تعمل على علاج فقر الدم.

8:يحتوى الزبيب على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من خطر الاصابة بالسرطان.

9:تناول الزبيب يعمل على تقوية الرؤية والعين وحمايتها من الامراض والالتهابات وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة.

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