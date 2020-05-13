290 ألف شخص الحصيلة الإجمالية لوفيات "كورونا" حول العالم

تجاوزت الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد 290 ألف شخص على مستوى العالم، وفق تعداد لوكالة فرانس برس، بالاستناد إلى مصادر رسمية، وبالإجمال تم تسجيل 290,477 حالة وفاة في العالم بينها 159,205 في أوروبا، وتتصدر الولايات المتحدة الدول الأكثر تضررا بعدد وفيات يبلغ 82,105، تليها بريطانيا بـ32,692 وايطاليا بـ30,911 وفرنسا بـ26,991 واسبانيا بـ26,920.

ورغم ذلك يواصل العالم عودته البطيئة إلى الحياة الطبيعية، رغم أن تفشي كورونا لم يتوقف بعد، في حين دعت منظمة الصحة العالمية إلى "اليقظة التامة" في التعامل مع رفع قيود العزل، حيث سجلت رسمياً أكثر من 4,188,040 إصابة في 195 بلداً ومنطقة. وبين هذه الحالات، أُعلن عن تعافي 1,432,700 مصاب على الأقلّ.

وحذر أنتوني فاوتشي، الخبير الأميركي في مجال مكافحة الأمراض المعدية، ومدير المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية، الكونغرس، الثلاثاء، من أن فتح الاقتصاد الأميركي قبل الأوان قد يفضي إلى موجات تفش جديدة للفيروس الفتاك، منبهًا لجنة بمجلس الشيوخ إلى أنه لم تتم بعد السيطرة على الوباء في مناطق من البلاد.

وقال فاوتشي خلال الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات ونصف الساعة "أعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح ولكن هذا الاتجاه الصحيح لا يعني أننا نسيطر بشكل كامل بأي حال على هذا التفشي"، وحث الولايات على اتباع توصيات خبراء الصحة وانتظار إشارات من بينها تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة قبل إعادة الفتح.

ويشجع الرئيس دونالد ترامب الولايات على إنهاء الإغلاق المستمر منذ أسابيع لعناصر اقتصاداتها الكبيرة. لكن أعضاء لجنة مجلس الشيوخ استمعوا إلى تقييم متشائم من فاوتشي عندما سأله ديمقراطيون عن إعادة فتح الاقتصاد بشكل مبكر.

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