علماء بريطانيون يرصدون من هم الأكثرعرضة للموت من وباء "كورونا"

لندن - لايف ستايل
استطاع علماء بريطانيون من خلال دراستهم الكشف عن الأشخاص الأكثر عرضة للموت بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.وأعد الدراسة أطباء من جامعة أوكسفورد البريطانية استعانوا ببيانات أكثر من 17 مليون شخص يعيش في لندن محللين وضعهم الصحي والأمراض والمشكلات الصحية التي يعانون منها.
وتبين في الدراسة، التي نشرها موقع "medrxiv"، أن الأشخاص الأكثر عرضة للموت بعد الإصابة بفيروس كورونا هم المواطنون الفقراء الذي لا يملكون مناعة قوية وذلك بسبب سوء التغذية، بالإضافة إلى ذلك تبين للعلماء أن الذكور هم أكثر عرضة للموت بالفيروس وكذلك عمر الشخص.كما أظهرت الدراسة أن بعض المشكلات الصحية تلعب دورا كبيرا في تعزيز قوة الفيروس في الجسم وتؤدي إلى وفاة الإنسان ومنها مرض السكري أو الربو الذي قد يعاني منه أي شخص.أما بخصوص العرق وعن الدراسة الجديدة الصادرة بشأن احتمال إصابة ووفاة أشخاص ذو البشرة السوداء والأسيويين أكثر من غيرهم، اعتبروا أنها بحاجة للمزيد من الدراسة.
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