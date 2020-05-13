تقرير يكشف أبرز 5 بدائل صحية للحلويات في رمضان

تتسبب أصناف الحلويات التي يتناولها أغلب الأشخاص في الفترة بين الإفطار إلى السحور، في زيادة الوزن نتيجة لزيادة السعرات الحرارية.وبحسب موقع "الكونسلتو" الطبي، نصح الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، بـ 5 بدائل صحية يمكن تناولها بدلا من الحلويات في شهر رمضان، للحفاظ على الوزن.

1- التمر

يحتوي التمر على نسبة مرتفعة من السكريات التي يحتاجها الجسم، لتمد الجسم بالطاقة اللازمة له، كما أنه غني بالألياف التي تبطئ امتصاص السكر في الدم، وبالتالي فتناول حبات التمر يعد من البدائل الصحية واللذيذة للحلويات ويمكن إضافتها على الزبادي للحصول على البروتين والشعور بالشبع.

2- الشوكولاتة الداكنة

تعد الشوكولاتة الداكنة من الحلويات الصحية التي تحتوي على عناصر غذائية يحتاجها الجسم مثل الفيتامينات ومضادات الأكسدة، وكذلك الألياف بالإضافة على عدم احتوائها على كميات كبيرة من السكريات وبالتالي لا تؤثر بالسلب على الصحة كما أنها تساعد على الإحساس بالشبع.

3- الزبادي بالعسل

الزبادي بالعسل من الأطعمة التي تقدم الكثير من الفوائد الصحية حيث يحتوي على كافة العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ومنها البروتين كما يعمل كمطهر وملين للأمعاء ويساعد على تعزيز عملية الهضم والشعور بالشبع، فضلا عن أنه يمد الجسم بالطاقة.

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4- المهلبية

تعد من البدائل الصحية في حال الاعتماد على الحليب خالي الدسم، واستبدال السكر بالبدائل الصحية لتجنب زيادة السعرات الحرارية، ويجب الحرص على عدم الإفراط في تناولها.

5- الفواكة المجففة

تحتوي الفواكه المجففة على العديد من الفيتامينات والمعادن ومن بينها البوتاسيوم والكالسيوم وفيتامين أ، كما تعد غنية بالألياف، ومن أفضلهم المشمش والقراصيا والزبيب.

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