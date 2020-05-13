القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت وزارة الصحة في مملكة ليسوتو الأفريقية الصغيرة، التي كانت لغاية الآن الدولة الوحيدة في القارة التي بقيت بمنأى عن هذا الوباء، عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت الوزارة، في بيان الأربعاء، أن الإصابة تم تسجيلها إثر إجراء 81 فحصا الأسبوع الماضي على أشخاص قادمين من الخارج.
وفرضت سلطات هذه المملكة الجبلية الصغيرة المتداخلة مع جنوب أفريقيا حجرا تاما لمدة ستة أسابيع على سكانها البالغ عددهم مليوني نسمة، وتم فكه في 6 مايو/ أيار الجاري.
ورغم تمكن اقتصادها من التعافي، إلا أن حدود ليسوتو بقيت مغلقة حتى إشعار آخر، وفرض رئيس الوزراء توماس تابانيه ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن العامة.
وتم تسجيل أول إصابة بوباء كوفيد-19 في القارة في شباط/فبراير في مصر.
ولا تزال جنوب أفريقيا الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في أفريقيا، حيث تم تسجيل أكثر من 11 ألف إصابة بينها أكثر من 200 حالة وفاة، وفق الحصيلة الرسمية لغاية الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر أول إصابة بفيروس كورونا في ليسوتو الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.