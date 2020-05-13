كورونا في أفريقيا.. 69578 إصابة و2403 وفيات

الخليج 365 - أديس أباباالأربعاء 2020/5/13 03:05 م بتوقيت أبوظبي
أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أفريقيا بلغ 69 ألفا و 578 حالة.
وذكر المركز ، في بيان، أن إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد بلغ 23 ألفا و978 حالة.
وأضاف أن حصيلة عدد الوفيات جراء الفيروس في القارة الأفريقية بلغت 2403 حالات.
ووفقاً للبيان اليومي للمركز، فإنه تم تسجيل 23683 إصابة شمال أفريقيا، و12259 جنوب القارة، و6769 إصابة في الشرق، و6264 إصابة وسط القارة، بالإضافة إلى 20603 غرب القارة.
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