إصابة واحدة جديدة بكورونا في فلسطين.. وتعافي 39

داوود عبدالرؤوفالأربعاء 2020/5/13 02:46 م بتوقيت أبوظبي
سجلت فلسطين إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، الأربعاء، بعد 5 أيام لم يتم خلالها تسجيل أي إصابة.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة إنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لسيدة من منطقة حي الثوري داخل مدينة القدس، فيما سجلت 39 حالة شفاء، بينها 37 داخل العاصمة وحالة في الخليل، وحالة في ضواحي القدس.
وأضافت في بيان أن "حصيلة الإصابات ترتفع إلى 548 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 421 حالة، أي بنسبة 76.8% من مجمل الإصابات المسجلة".
وأشارت الكيلة إلى أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة يبلغ 123 حالة، منها 60 في مدينة القدس و17 في ضواحي القدس، و13 في محافظة رام الله والبيرة، 24 في محافظة الخليل، 2 في محافظة نابلس، 1 في محافظة طولكرم، و6 حالات في المحافظات الجنوبية.
ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى إدخال 562 حالة جديدة إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الموجودين فعلياً في الحجر 14510، موضحة أن جميع الحالات المصابة بصحة جيدة، ولا يوجد أي حالة داخل غرف العناية المركزة.
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