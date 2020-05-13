ارتفاع إصابات كورونا في إثيوبيا إلى 263

الخليج 365 - أديس أباباالأربعاء 2020/5/13 02:26 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 263.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الإصابتين الجديدتين تمَّ تسجيلهما بعد إجراء فحص معملي لنحو 2650 شخصا خلال 24 ساعة.
وأوضحت أن الحالتين الجديدتين لرجلين إثيوبيين أعمارهما 24 و33 عاما، ولهما تاريخ سفر خارج البلاد، مشيرة الى أنهما من إقليمي التجراي والصومال الإثيوبيين.
ولفتت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 108 حالات، بعد تسجيل حالتي تعافي، فيما سجلت حتى الآن 5 وفيات بـ"كوفيد-19" في البلاد.
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