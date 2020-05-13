تغريم كنيسة أسترالية بعد ترويجها لعلاج زائف لكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت هيئة "إدارة السلع الدوائية والعلاجية" الأسترالية، الأربعاء، بتغريم "كنيسة الشفاء" 98 ألف دولار، لترويجها لمحلول مبيِّض صناعي على أنه علاج لفيروس كورونا.



وقالت الهيئة، إنه تم تغريم "إم.إم.إس أستراليا"، وهي جزء من مجموعة كنسية دولية كتبت إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة للترويج للمبيِّض على أنه علاج لفيروس كورونا، لمعاقبتها على بيع منتجات تشكل مخاطر صحية شديدة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.





وكانت مجموعة الكنيسة ادعت أن "ثاني أكسيد الكلور" وهو مبيِّض صناعي تبيعه كمحلول معدني، هو "علاج معجزة" لكورونا وأيضا لأمراض التوحد وحب الشباب والسرطان والسكري وأمراض أخرى.

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من جانبها أصدرت الهيئة 12 إشعارا بالانتهاك لما وصفته بأنه "إعلان غير قانوني" عن "العلاج المعجزة" الذى يعرف اختصارا باسم (إم.إم.إس) عبر موقع الكنيسة.

وبعدها تم حذف الإعلان عن المحلول من الموقع الأسترالي.

وقالت إدارة السلع الدوائية والعلاجية في بيان إنها تشعر بالقلق إزاء الآثار الضارة التي يمكن أن يسببها ابتلاع المبيِّض.

وأعلنت الأربعاء أنه لا يوجد دليل سريري مقبول علميا يوضح أن هذه المادة يمكن أن تعالج أو تخفف من أي مرض، مضيفة أن استخدام المحلول المعدني المعجزة "يمكن أن يؤدي إلى الغثيان والقيء والإسهال والجفاف الشديد، ما يستلزم في بعض الحالات دخول المستشفى".