جدول وجبات طفلك الصائم في الأسبوع الرابع من رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 مايو 2020 01:45 مساءً - جدول المحتوى

1. وجبات طفلك في اليوم الثاني والعشرين من رمضان

2. وجبات طفلك في اليوم الثالث والعشرين من رمضان

3. وجبات طفلك في اليوم الرابع والعشرين من رمضان

4. وجبات طفلك في اليوم الخامس والعشرين من رمضان

5. وجبات طفلك في اليوم السادس والعشرين من رمضان

6. وجبات طفلك في اليوم السابع والعشرين من رمضان

7. وجبات طفلك في اليوم الثامن والعشرين من رمضان

لاشك أنك تشعرين بسعادة بالغة لأن طفلك قد بدأ بالصيام مثل الكبار، وربما يكون هذا هو عامه الأول في الصيام، ولكنك تبدين قلقة بشأن ما يناسب طفلك من وجبات على مائدة الإفطار والسحور، وذلك لأنك حريصة على صحته، وكذلك تحبين أن يستمتع بالمائدة الرمضانية لكي يتشجع على الصيام ويستمر فيه، ولذلك تقدم لك " الخليج 365" ومن خلال اللقاء بأخصائية التغذية الدكتورة منى سعيد، وضمن حملة " الخليج 365" مرحباً بيتي هذا الجدول الغذائي للأسبوع الثاني من شهر رمضان فتابعي معنا ويهمنا أن تبلغينا برضاك عن جدول الأسبوع الأول ومدى إعجاب طفلك بما قدمنا لك من مقترحات للوجبات.

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1. وجبات طفلك في اليوم الثاني والعشرين من رمضان

وجبة الإفطار

قدمي لطفلك الوجبة الشهية وهي عبارة عن طاجن اللحم والبصل والبندورة، ويطلق عليه في بعض البلاد اليخنة.

وقدمي له اللبن الزبادي.

وكذلك الأرز بالشعرية أو الكسكسي.

عصير فواكه حسب الفاكهة المتوفرة في الموسم.

وجبة السحور

فول مدمس.

عصير فواكه.

جبن قريش منزوع الدسم.

2. وجبات طفلك في اليوم الثالث والعشرين من رمضان

وجبة الإفطار

مكرونة بالباشميل والخضار.

صدر دجاج مشوي.

عصير طازج أو خشاف.

وجبة السحور

بيض مسلوق.

مناقيش زعتر.

عصير أو فاكهة طازجين.

3. وجبات طفلك في اليوم الرابع والعشرين من رمضان

وجبة الإفطار

أرز بالكبدة أو اللحم المفروم.

سلطة خضار.

شوربة لسان العصفور.

عصير ليمون بالنعنع

وجبة السحور

لبن زبادي.

معجنات بحشوات مختلفة.

سلطة فواكه محلاة بالعسل الطبيعي.

4. وجبات طفلك في اليوم الخامس والعشرين من رمضان

وجبة الإفطار

صينية كفتة بالصلصة.

كرات بطاطس محشوة بالجبن.

شوربة خضار أو سلطة.

عصير طبيعي.

وجبة السحور

دبس التمر.

جبن منزوع الدسم.

لبن زبادي.

فاكهة طازجة.

5. وجبات طفلك في اليوم السادس والعشرين من رمضان

وجبة الإفطار

سمك الماكريل بالخضار" يتبل السمك ثم يضاف إلى صينية مفروشة بالخضار المحببة وتدخل الفرن".

سلطة طحينية.

عصير وتمر.

وجبة السحور

فول مدمس بالبندورة.

لبن زبادي.

تمر وعصير.

6. وجبات طفلك في اليوم السابع والعشرين من رمضان

وجبة الإفطار

صينية بطاطس بانيه" بطاطس مقلية مع صوص الكريمة".

كبة سورية.

سلطة، أو تبولة، أو شوربة شوفان.

عصير وتمر.

وجبة السحور

بيض مقلي بطريقة صحية.

مربى أو دبس.

عصير او فاكهة.

7. وجبات طفلك في اليوم الثامن والعشرين من رمضان

وجبة الإفطار

بروستد قطع الدجاج.

سلطة خضراء.

بطاطس مقلية بطريقة صحية.

عصير أو خشاف.

وجبة السحور