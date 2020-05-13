ارتفاع وفيات فيروس كورونا في الهند إلى 2415 حالة والإصابات 74281

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:52 صباحًا, 13 مايو 2020 م المناطق _ وكالات أعلنت الهند اليوم ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19) في البلاد إلى 2415 حالة وعدد الإصابات إلى 74281 حالة.

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيانها اليومي حول تطورات انتشار الفيروس أنه تم تسجيل 122 وفاة جديدة خلال الساعات ال24 الماضية نتيجة الإصابة بالفيروس في حين تم تسجيل 3525 إصابة جديدة.

وأفادت الوزارة بأن عدد حالات الشفاء بلغ حتى الآن 24386 حالة.

وما تزال ولاية ماهاراشترا من أشد الولايات تضررا بفيروس كورونا حيث ارتفع عدد الضحايا فيها إلى 921 شخصا إضافة لإصابة 24427 آخرين حتى الآن، تليها ولاية غوجارات مع 537 وفاة و8903 إصابة، علما أن هذا الوباء العالمي أصاب 33 ولاية هندية.

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