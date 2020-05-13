القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الأربعاء 2020/5/13 01:30 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/5/13 01:30 م بتوقيت أبوظبي

ربما يتسبب الصيام في رمضان لبعض المشكلات الصحية التي من الممكن أن تواجهها الحامل، والتي قد تؤثر على صحة الجنين ولهذا يجب اتباع بعض التعليمات التى تجنب الحامل حدوث مثل هذه المشكلات مع الحرص على المتابعة مع الطبيب المختص والذي ينظم للحامل الأغذية والأدوية التي تتناولها. Advertisements فيما يلي أهم نصائح للحامل عند صيام رمضان، نستعرضها معا. نصائح للحامل عند صيام رمضان الذهاب إلى الطبيب قبل شهر رمضان لتحديد الحالة الصحية للحامل.

إجراء الفحوصات والتحاليل للاطمئنان على نسبة السكر بالدم ونسبة الهيموجلوبين قبل شهر رمضان مباشرة، حتى لا تصاب المرأة بالأنيميا مما سيؤثر على صحة الجنين أيضا.

عدم تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين نهائيا، والتي تضر بصحة الحامل والجنين.

من المهم التخلص من التوتر والقلق للحامل مهم، لأنه عند تعرض الحامل للقلق يزيد من هرمون الكورتيزول مما يؤثر على صحتها بالسلب.

بعد وجبة الإفطار يجب الحصول على الاسترخاء وعدم القيام بأي مجهود.

الحرص على الراحة أثناء فترة الصيام حتى لا تصاب الحامل بالإجهاد مما يؤثر على صحتها وصحة الجنين.

عدم المشي لمسافات طويلة أو حمل الأشياء الثقيلة.

الغذاء الصحي الحامل في رمضان: تناول الحليب بالتمر أو كوب من الماء قبل تناول وجبة الإفطار.

يجب أن يكون الفرق بين كل وجبة والأخرى ساعتين على الأقل.

يجب أن تحتوي وجبة الإفطار على عناصر غذائية وسعرات حرارية جيدة.

الحرص على تناول الحليب بين الوجبات الصغيرة بعد الإفطار، والذي يمد الجسم بالكالسيوم ويحافظ على صحة الحامل والجنين.

إدراج الحبوب الكاملة في النظام الغذائي الخاص بالحامل على وجبة الإفطار، والتي تحميها من التعرض إلى الإمساك أثناء الحمل.

تناول الكثير من السوائل في الفترة بين الإفطار والسحور، والتي تساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم.

التقليل من تناول الحلويات واستبدالها بالفواكه.

تناول الخضروات والفواكه بشكل كبير، حيث إنها تحتوي على كافة العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الحامل والجنين أثناء فترة الصيام، كما أنها تساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم.

تناول البروتينات خلال وجبة الإفطار، والتي تتمثل في اللحم أو الدجاج أو السمك.

يجب الحرص على تأخير وجبة السحور، والحرص على أن يكون السحور مليئا بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وخاصة الخضراوات. أضرار الصيام على صحة الحامل: قد تكون الحامل عرضة لانخفاض نسبة السكر بالدم مما قد يصيبها بالهبوط الحاد بالدورة الدموية وخاصة إن كان الصيام في الأشهر الأولى من الحمل، وأيضا انخفاض كمية الأكسجين التي تصل إلى الجنين، مما يضر بتكوين الجنين الدماغي والعقلي، وتكون عرضة للإصابة بفقر الدم والذي يؤثر على صحتها وصحة الجنين.

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