السودان يسجل 134 إصابة جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة السودانية، الأربعاء، تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 1661 حالة.



وفي وقت سابق، كانت وزارة الصحة السودانية أصدرت بيانا أعلنت فيه تسجيل 6 وفيات جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في السودان إلى 80 حالة.