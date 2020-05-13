4.3 مليون إصابة بكورونا حول العالم.. وتعافي 1.6 مليون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تجاوز 4.3 مليون حالة حتى الساعة 7 بتوقيت جرينتش صباح الأربعاء.



وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضا إلى 1.6 مليون حالة، فيما تقترب الوفيات من 293 ألف حالة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وألمانيا وتركيا وإيران والصين.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة 1.4 مليون إصابة إلى جانب نحو 83 ألف وفاة. وسجلت إسبانيا 269 ألف إصابة و27 ألف وفاة. وسجلت روسيا 232 ألف إصابة و2116 وفاة، وسجلت المملكة المتحدة 226 ألف إصابة ونحو 33 ألف وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 221 ألف إصابة ونحو 31 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و926 إصابة و4633 وفاة.