الإمساك في رمضان.. الأسباب وطرق الوقاية

تغير العادات الغذائية في شهر رمضان قد يتسبب في حدوث بعض الاضطرابات في الجهاز الهضمي، ما يرفع فرص الإصابة بالإمساك في رمضان.

وترجع الإصابة بالإمساك إلى العديد من الأسباب التي نتعرف عليها، بالإضافة إلى أهم النصائح للوقاية منه.





أسباب الإصابة بالإمساك في رمضان:

النظام الغذائي السيئ الذي لا يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي توجد في الخضراوات والفواكه.

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

كثرة تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من التوابل والدهون المهدرجة التي توجد في الأطعمة المقلية.

قلة تناول الماء والسوائل في رمضان.

قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة .

تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين بعد الإفطار أو قبل السحور، والتي تتسبب في الجفاف، ما يصيب الإنسان بالإمساك.

اضطرابات النوم والتعرض إلى التوتر والقلق الدائم.

الإفراط في استخدام الأدوية.

تناول كمية كبيرة من الحلويات والنشويات في رمضان.





نصائح للوقاية من الإمساك في رمضان: