الإمساك في رمضان.. الأسباب وطرق الوقاية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة
الخليج 365الأربعاء 2020/5/13 11:25 ص بتوقيت أبوظبي
تغير العادات الغذائية في شهر رمضان قد يتسبب في حدوث بعض الاضطرابات في الجهاز الهضمي، ما يرفع فرص الإصابة بالإمساك في رمضان.
وترجع الإصابة بالإمساك إلى العديد من الأسباب التي نتعرف عليها، بالإضافة إلى أهم النصائح للوقاية منه.
أسباب الإصابة بالإمساك في رمضان:
- النظام الغذائي السيئ الذي لا يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي توجد في الخضراوات والفواكه.
- تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.
- كثرة تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من التوابل والدهون المهدرجة التي توجد في الأطعمة المقلية.
- قلة تناول الماء والسوائل في رمضان.
- قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة .
- تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين بعد الإفطار أو قبل السحور، والتي تتسبب في الجفاف، ما يصيب الإنسان بالإمساك.
- اضطرابات النوم والتعرض إلى التوتر والقلق الدائم.
- الإفراط في استخدام الأدوية.
- تناول كمية كبيرة من الحلويات والنشويات في رمضان.
نصائح للوقاية من الإمساك في رمضان:
- الحرص على تناول 8 أكواب من الماء يوميا بعد وجبة الإفطار وحتى وجبة السحور.
- تقسيم وجبة الإفطار إلى وجبات صغيرة متعددة للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، والوقاية من الإصابة بالإمساك.
- التقليل من الحلويات واستبدالها بالفواكه والخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، والتي تساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي.
- الحرص على تناول نظام غذائي متوازن خلال وجبة الإفطار.
- تناول أطباق من السلطة والشوربة على وجبة الإفطار، والتي تحتوي على أهم العناصر الغذائية التي تقلل من الإصابة بالإمساك.
- تناول الخبز الأسمر الذي يحتوي على الحبوب الكاملة بدلا من الخبز الأبيض، وهذا لأن الحبوب الكاملة تحتوي على الألياف الضرورية لتليين المعدة.
- ممارسة نوع من أنواع الرياضة البسيطة ومنها رياضة المشي.
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