تايلاند بلا إصابات جديدة بكورونا لأول مرة منذ مارس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت تايلاند، الأربعاء، أنها لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) للمرة الأولى منذ 9 مارس الماضي.
وسجلت تايلاند 3017 إصابة بالمرض و56 وفاة وتعافي 2844 منذ تفشي المرض في يناير كانون الثاني.
ونقلت رويترز عن المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة مرض كوفيد-19، تاويسين ويسانويوثين، أن الحكومة تواصل مناشدة المواطنين وضع الكمامات، واتباع قواعد النظافة الشخصية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
وقال ويسانويوثين إن المناطق التي لا تزال عرضة للخطر تشمل بانكوك والأقاليم المحيطة بالإضافة لجنوب تايلاند، الذي شهد عددا كبيرا من الحالات في الأسابيع الأخيرة.
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