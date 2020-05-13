تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فيليه دجاج مع صلصة الشمندر

المقادير

- صدر الدجاج : 2 pcs (فيليه)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- البطاطس : 2 pcs (للتقديم بوريه - أو الأرز)

الطريقة:

طريقة التحضير:

1- تطرق الفليفلة، بين قطعتين من ورق الزبدة قليلاً، لتصبح رقيقةً بعض الشيء.

2 -لإعداد التتبيلة:يُضاف إلى طبق واسع، الملح والفلفل الأسود والكركم والكزبرة الجافة والزنجبيل وبودرة الثوم، ويسكب الزيت، مع التقليب لتختلط هذه المكوّنات.

3- ثم، تضاف الفيليه إلى الطبق، وتتوزّع التتبيلة عليها، لتتغطّى من جوانبها كافة، وتغلّف بـ"النايلون"، وتحفظ في داخل الثلاجة لـ15 دقيقة.

4- تسكب ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، في مقلاة واسعة تسخّن على نار قوية، ثم توضع الفيليه في داخلها، مع الانتظار لبضع دقائق، ليصبح القاع ذهبياً.

5- ثم، تقلّب الفيليه على الجانب الآخر، وتظلّ لبضع دقائق لتنضج تماماً.

6 -توضع الفيليه في طبق التقديم، مع الاحتفاظ بهذا الأخير ساخناً.

7- لإعداد صلصة الشمندر:يسكب زيت الزيتون في المقلاة عينها، ويضاف الثوم المهروس، مع التقليب على نار متوسّطة ليصبح ذهبياً، ليضاف معجون البندورة بعدها، فالشمندر، وينثر الملح والفلفل الأسود وبهار "البابريكا"، ويسكب الخل والماء، مع التقليب لتختلط هذه المكوّنات جيّداً، وتدع تطهى لـ3 دقائق.

8- تضاف الصلصة إلى ابريق الخلاط، يشغّل، وتضرب لتصبح ناعمة.ثم، توزّع على الفيليه، ويقدّم هذا الطبق، مباشرةً، مع "بوريه" البطاطس أو الأرز.

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