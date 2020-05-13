تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن دجاج المغربي

المقادير

- الدجاج : 500 gr (الكامل)

- البصل : 50 gr

- الثوم : 10 gr

- الزعفران : 1 gr

- عصير الليمون : ملعقتان صغيرتان

- البهار الأبيض : رشّة (حسب الرغبة)

- الزبدة : 15 gr

- ملح : رشّة (حسب الرغبة)

- طحين : 25 gr

- فلفل أسود : رشّة (حسب الرغبة) الطريقة: 1. يقطّع الدجاج الي قطع متساوية ، ثم يقلّب بالزبدة على نار هادئة لمدة 10 دقائق 2. يضاف فوقه البصل والثوم الناعم، ومن ثم يضاف الدقيق ويقلّب قليلاً. Advertisements 3. يضاف الزعفران والملح والفلفل، ثم يغمر بالماء، ويترك يغلي حتي ينضج .

4. يضاف عصير الليمون قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير لازانيا رول بالدجاج تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج تندر بصوص الليمون

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