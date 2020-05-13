تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الرز بالزعفران مع المشمش والأناناس

المقادير

- مرق اللحم : 6 اكواب (أو مرق سلق الدجاج)

- أرز بسمتي : كوب (مغسولاً ومنقوعاً لمدة 45 دقيقة)

- تين مجفّف : ثلاث أرباع الكوب (مع تقطيع كل حبّة إلى أربع قطع)

- مشمش مجفّف : ثلاث أرباع الكوب (مع تقطيع كل حبّة إلى أربع قطع)

- أناناس : نصف علبة (شرائح، مقطعة إلى قطع صغيرة الحجم)

- محلول الزعفران : 3 ملاعق

- جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة

- قشرة البرتقال : 1 حبة (مقطعة إلى قطع رفيعة)

- الفلفل الأبيض : نصف ملعقة (الناعم)

- مستكة : 2 حبة

- ملح : حسب الرغبة

الطريقة:

1. يذوّب السمن جيداً في وعاء على النار، ثم تضاف إليه المستكة، وتصبّ فوقه 6 أكواب من مرق الدجاج أو اللحم.

2. بعد الغليان، تضاف جوزة الطيب والفلفل الأبيض والهيل والملح، فالأرز ويرشّ بقشر البرتقال. ويترك على نار قوية لمدة 7 إلى 8 دقائق.

3. يقلّب الأرز ويوضع على نار هادئة لمدة 10 دقائق، ثم يرشّ الزعفران على الوجه، ليوزّع بعدها المشمش والتين والأناناس فوق الأرز، مع التقليب.

4. تترك القدر على نار هادئة لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم ترفع عن النار وتترك مغطّاة لمدة عشر دقائق.

5. يقلّب جيداً، ويوزّع في الطبق

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