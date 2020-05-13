شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو رقم معدل انتقال فيروس كورونا R وما أهميته فى وقف نشر المرض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رقم بسيط لكنه بالغ الأهمية حيث يساعد في فهم معدل انتقال فيروس كورونا وكيفية وقف انتشاره، وتستخدمه حكومات الدول حول العالم لفهم تفشى الفيروس، فهو يلعب دوراً في تخفيف الإغلاق وإجراءات الحظر، لكن ما هو هذا الرقم "R" وكيف يعمل، هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية، وفقاً لموقع "دايلي ميرور".

ما هو رقم R؟

مصطلح شائع في علم الأوبئة يشير إلى تكاثر الفيروس وانتقاله لأشخاص آخرون، ويسمى أيضاً رقم التكاثر أو إعادة إنتاج الفيروس وهو مستخلص من كلمة Reproduction .

يساعد هذا الرقم في تقييم قدرة المرض على الانتشار.

الرقم R هو عدد الأشخاص الذين سوف ينقل لهم كل شخص مصاب المرض في المتوسط.

إذا كان رقم R يساوى اثنين ، فهذا يعني أن كل شخص مصاب سيصيب اثنين آخرين، كل منهما سيصيب اثنين آخرين، وهكذا.

ما هو رقم R الخاص بفيروس كورونا؟

في بداية الوباء، كان الرقم R لفيروس كورونا في بريطانيا ثلاثة - وهذا يعني أن كل شخص مريض بكورونا نقله إلى ما متوسطه ثلاثة آخرين.

وخفضت إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي العدد R إلى ما بين 0.5 و 0.9.

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إذا ظل رقم R أقل من واحد، فسوف تنخفض العدوى تدريجيًا وينتهي الوباء في نهاية المطاف.

أما إذا ارتفع فوق واحد، فقد يكون هناك ذروة ثانية لفيروس كورونا، وقد يحتاج الإغلاق إلى أن يكون أكثر صرامة.

كيف يتم حساب رقم R؟

6 مجموعات من العلماء ببريطانيا ينظرون إلى البيانات بما في ذلك دخول المستشفيات والوفيات وإشغال العناية المركزة وإجمالي الحالات المؤكدة، يقدم كل منهم توصيات وسيراقب العلماء الرقم R قبل أن يتم تخفيف إجراءات الإغلاق.

ماذا يحدث إذا ارتفع رقم R؟

يمكن للحكومة أن تعيد فرض إجراءات إغلاق أكثر صرامة لفيروس كورونا إذا ارتفع رقم R فوق واحد.

يمكن أن يؤدي إلى زيادة في الحالات، وذروة ثانية من الفيروس.

كيف تقلل الحكومات من رقم R؟

في الوقت الحالي ، يمنع التباعد الاجتماعي انتشار الفيروس.

إن تتبع الفيروس - مع اختبارات مكثفة أو تطبيقات تتبع الموقع لمرضى كورونا- سيساعد أيضًا في الحد من الانتشار.

سيقلل اللقاح أيضًا عدد R، حيث ستتم حماية أجزاء كبيرة من السكان من المرض.