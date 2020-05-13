إنفوجراف.. معلومة طبية رمضانية.. فوائد تناول القرنفل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” في سلسلة معلومة طبية رمضانية أبرز الفوائد الصحية الناتجة عن تناول القرنفل ومنها: تقوية الجهاز المناعي، وتنظيم نسبة السكر بالدم، وفقا لموقع " Brightside"... -الحفاظ علي الجهاز المناعي وتقويته. -تحسين عملية الهضم والحفاظ علي صحة المعدة والأمعاء. -التخلص من ألم الأسنان. Advertisements -الحفاظ علي صحة العظام وتقويتها. -تنظيم نسبة السكر بالدم والحد من ارتفاعه.

معلومة طبية

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