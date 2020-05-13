800 وفاة جراء كورونا في البرازيل خلال 24 ساعة

سجلت البرازيل أكثر من 800 وفاة في يوم واحد بفيروس كورونا لأول مرة منذ تفشي الوباء.



وقالت وزارة الصحة البرازيلية، إنه تم تسجيل تلك الوفيات خلال 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 12 ألفا، كما سجلت 177 ألفا و589 إصابة بالفيروس حتى الآن، وهي أعلى حصيلة في أمريكا اللاتينية.

وأفادت وسائل إعلام برازيلية بأن حكام تسع من ولايات البرازيل الـ 26، والمنطقة الاتحادية للعاصمة برازيليا أعلنوا أنهم لن يتبعوا تعليمات الرئيس جاير بولسونارو، بإعادة فتح صالونات التجميل ومحلات الحلاقة والأكاديميات الرياضية.

وأصدر بولسونارو الإثنين مرسوما يضيف القطاعات الثلاثة إلى 54 من "الخدمات الأساسية" الأخرى المسموح لها بالعمل برغم جائحة كورونا.

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ونقلت بوابة "جي 1" الإخبارية البرازيلية عن الرئيس قوله:" هذه الفئات الثلاث توفر أكثر من مليون وظيفة".

لكن المحكمة العليا تركت للولايات والبلديات القرار بشأن الإجراءات الصحية لمكافحة الجائحة.

وكتب كاميلو سانتانا حاكم ولاية سيارا عبر موقع "تويتر" أن مرسوم بولسونارو "لا يغير في أي شيء مرسوم الولاية المعمول به حاليا في سيارا، وصالونات التجميل والحلاقة والأكاديميات الرياضية يجب أن تظل مغلقة.

وقال حاكم منطقة برازيليا الاتحادية إيبانايز روتشا، إن قطاعي البناء والصناعة يمكن أن يستأنفا العمل، لكنه سيستمع إلى الخبراء الذين نصحوا بعدم إعادة فتح الخدمات الثلاث التي روج لها بولسونارو.

وقلل رئيس البرازيل من تأثير الجائحة، واضعا نفسه في مسار تصادمي مع العديد من العمد والمحافظين الذين اتخذوا إجراءات صارمة ضده.