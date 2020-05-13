مدينة صينية تفرض قيودا على السفر بعد رصد إصابات بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفرض مدينة جيلين في شمال شرق الصين، قيودا جديدة على السفر لاحتواء تفشي جديد لفيروس كورونا، بعد الإبلاغ عن ست حالات إصابة جديدة الثلاثاء.
وبرزت جيلين كبؤرة محتملة لموجة جديدة من الإصابات واضطرت مدينة شولان المجاورة لتعديل مستوى الخطر إلى "مرتفع" من "متوسط" في نهاية الأسبوع.
وقالت جاي دونغ بينغ نائبة رئيس بلدية جيلين:" إن وضع كوفيد-19 الحالي معقد للغاية، وهناك خطر كبير من أن ينتشر الفيروس على نطاق أكبر"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وأضافت في مؤتمر صحفي، الأربعاء، "من أجل وقف انتشار الوباء، قررنا تنفيذ إجراءات الاحتواء في منطقة جيلين الحضرية".
وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيانا، الأربعاء ، إن خمسة من الإصابات الست الجديدة أمكن ربطها مباشرة بحالة مؤكدة في شولان.
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