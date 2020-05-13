شكرا لقرائتكم خبر عن مشاكل صحية خطيرة وراء النوم بعين مفتوحة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى بعض الأشخاص من حاله غريبة أثناء النوم، وهى النوم بعيون مفتوحة وهناك مجموعة متنوعة من الحالات الطبية التي قد تجعل من المستحيل إغلاق العينين عند النوم، بعض هذه المشاكل الصحية يؤدي إلى النوم مع عين واحدة مفتوحة وعين مغلقة، ووفقا لتقرير لموقع healthline هناك أربعة أسباب رئيسية قد تجعل الشخص بنام بعين واحدة مفتوحة.

النوم أحادي الكرة، هو عندما ينام نصف الدماغ بينما يكون الآخر مستيقظًا يحدث ذلك في الغالب في المواقف الخطرة ، وتظل العين الموجودة على جانب الجسم التي يتحكم فيها نصف الدماغ المستيقظ من الدماغ قد تظل مفتوحة أثناء النوم.

تدلي الجفون هو عندما يتدلى الجفن العلوي على العين يولد بعض الأطفال بهذه الحالة في البالغين، ينتج عن عضلات الرافعة، التي تمسك الجفن ، وتمتد أو تنفصل. قد يكون هذا بسبب:

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إذا كان الجفن يتدلى بما يكفي للحد من الرؤية الطبيعية أو إعاقتها ، فقد يوصي الطبيب بإجراء جراحة إما لشد عضلة الرافعة أو ربط الجفن بالعضلات الأخرى التي يمكن أن تساعد في رفع الجفن واحدة من المضاعفات المحتملة لجراحة تدلى الجفون هي التصحيح المفرط قد يؤدي ذلك إلى عدم القدرة على إغلاق الجفن الذي تم تصحيحه في هذه الحالة ، قد يبدأ الشخص في النوم بعيون مفتوحة.

هذا التأثير الجانبي هو الأكثر شيوعًا مع نوع من جراحة تدلي الجفون يسمى تثبيت حبال الجبهي يتم ذلك عادة عندما يكون لدي الشخص مشكلة تدلي الجفون وضعف وظيفة العضلات، عادة ما يكون هذا التأثير الجانبي مؤقتًا وسيختفي في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.

شلل بيل هو حالة تسبب ضعفًا مفاجئًا ومؤقتًا في عضلات الوجه ، عادةً على جانب واحد فقط عادة ما يكون له بداية سريعة ، يتطور من الأعراض الأولى إلى شلل بعض عضلات الوجه في غضون ساعات إلى أيام.

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إذا كن المريض مصابًا بشلل بيل ، فسوف يتسبب في انخفاض نصف الوجه المصاب قد يصعب أيضًا إغلاق العين على الجانب المصاب ، مما قد يؤدي إلى النوم بعيون مفتوحة.

السبب الدقيق لشلل بيل غير معروف ، لكنه على الأرجح مرتبط بالتورم والالتهاب في أعصاب الوجه، في بعض الحالات ، يمكن أن تسبب العدوى الفيروسية ذلك، تزول أعراض شلل بيل من تلقاء نفسها في غضون أسابيع قليلة إلى 6 أشهر.

يمكن أن تتلف بعض الحالات عضلات أو أعصاب جفن واحد ، مما قد يؤدي إلى النوم بعيون مفتوحة. وتشمل هذه، جراحة الورم أو إزالة الورم، سكتة دماغية، صدمة الوجه، بعض الالتهابات ، مثل مرض لايم.

قد يحدث أيضًا النوم أيضا بالعينين مفتوحتين بسبب:

مرض جريفز الذي يمكن أن يسبب انتفاخ العين، بعض أمراض المناعة الذاتية، متلازمة موبيوس وهى حالة نادرة، أو العوامل الوراثية.

أعراض النوم بعيون مفتوحة

سيشعر معظم الأشخاص بأعراض النوم المرتبطة بالعين مع فتح عين واحدة في العين التي تبقى مفتوحة تشمل هذه الأعراض جفاف، عيون حمراء، رؤية ضبابية، الحساسية للضوء.