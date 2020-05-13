شفاء معمّرة إسبانية بعد إصابتها بفيروس كورونا

تماثلت امرأة اسبانية تبلغ 113 عاما، ويعتقد أنها أكبر معمّرة في إسبانيا إلى الشفاء بعد إصابتها بفيروس كورونا، حيث تمكنت من التغلب على المرض الذي أودى بحياة العديد من نزلاء دار رعاية تقيم فيه.



والتقطت ماريا برانياس العدوى في أبريل/نيسان في دار "سانتا ماريا دل تورا" للرعاية في مدينة أولوت في شرق إسبانيا، حيث عاشت خلال السنوات العشرين الماضية، وحاربت الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفشي وحيدة معزولة في غرفتها.

وقالت متحدثة باسم الدار لوكالة الأنباء الفرنسية:" لقد نجت من المرض وهي في وضع جيد"، مشيرة إلى أن أعراضا خفيفة ظهرت عليها.

وأضافت المتحدثة "أنها تشعر بالارتياح الآن، وأجرت فحصا الأسبوع الماضي كانت نتيجته سلبية".

وتم عزل برانياس لأسابيع في غرفتها وهي تصارع الفيروس، مع السماح لموظف واحد فقط يرتدي ملابس واقية بزيارتها، وفق تقرير لقناة "تي في 3" الكاتالونية تضمن لقطات لها.

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ولفتت المتحدثة إلى أن دار "سانتا ماريا دل تورا" سجلت "عدة" وفيات مرتبطة بالفيروس خلال فترة تفشي الوباء.

وقالت روزا ابنة برانياس إن والدتها "في حالة جيدة، وهي تريد أن تتحدث وتشرح وتفكر، لقد استعادت نفسها مجددا".

واعتبرت مقالات عديدة ظهرت في الصحافة الإسبانية في السنوات الأخيرة برانياس أكبر معمّرة في البلاد.

وولدت ماريا برانياس في 4 مارس آذار 1907 في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة حيث كان والدها الذي ينحدر من شمال إسبانيا يعمل كصحافي.

وتعد إسبانيا من البلدان الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا، حيث سجل نحو 27 ألف حالة وفاة بكوفيد-19 حتى الآن، وفقا لأرقام وزارة الصحة.