تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الرز بالسمك والروبيان بالفخار

المقادير

- الزيت النباتي : 100 ملليلتر (المقادير للأرز)

- البصل : 400 غراماً (مقطّع إلى شرائح، المقادير للأرز)

- السمنة : ملعقتان كبيرتان (المقادير للأرز)

- الكمون : ملعقة صغيرة (المطحون، المقادير للأرز)

- مسحوق الكركم : ملعقة صغيرة (المقادير للأرز)

- مسحوق القرفة : نصف ملعقة صغيرة (المقادير للأرز)

- الكزبرة : ملعقة صغيرة (مطحونة، المقادير للأرز)

- أرز بسمتي : كوبان (مغسول ومصفّى)

- مرق طهو السمك والروبيان : 850 ملليلتراً (المقادير للأرز)

- ملح : حسب الرغبة (المقادير للأرز)

- فلفل أسود : حسب الرغبة (المقادير للأرز)

- فيليه السمك : 360 غرام (الأبيض، المقطّع إلى قطع صغيرة بحجم 45 غراماً لكلّ قطعة)

- الروبيان : 8 حبات (المقشّر والمنظّف)

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة (المطحون، للسمك والروبيان)

- الكزبرة : نصف ملعقة صغيرة (المطحونة، للسمك والروبيان)

- الفلفل الحلو : ربع ملعقة صغيرة (للسمك والروبيان)

- ملح : حسب الرغبة (للسمك والروبيان)

- فلفل أسود : حسب الرغبة (للسمك والروبيان)

- زيت الخضراوات : 30 ملليلتراً (للسمك والروبيان)

- كزبرة خضراء : 2 ملعقة كبيرة (لطازجة ومفرومة، للتزيين)

الطريقة:

1. يسخن الزيت في قدر صغيرة، ثم تُضاف شرائح البصل إليه، وتقلى على حرارة متوسّطة، حتى تصبح ذهبيّة. ثم، توضع على ورق ماص لتجففيها من الزيت الفائض.

2. لإعداد الأرز: يسخّن السمن في قدر كبيرة، تنثر كلّ البهارات وتقلّب على حرارة خفيفة لدقيقة، ثم يضاف الأرز، مع الخلط جيّداً، حتى تتغطى كل حبة منه بالبهارات والسمن.

3. يخلط البصل المقلي (تُحتفظ كميّة منه للتزيين)، مع مرق طهو السمك والروبيان في قدر، وينثر الملح والفلفل. وبعد وصول هذا الخليط لدرجة الغليان، تخفض الحرارة، وتغطّى القدر وتدع على نار خفيفة لـ15 دقيقة، حتى يتشربه.

4. ينقل الأرز والبصل إلى قدر الفخار، تغطّى بورق "الألومينيوم"، وتطهى في فرن مسخن مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية، لـ 30 دقيقة، أو حتى يمتص الأرز السائل كله ويصبح طرياً.

5. لإعداد السمك والروبيان: يجففان بعد غسلهما بإستخدام ورق ماص، ثم يدعكان بالبهارات. وتسخّن مقلاة كبيرة مانعة للالتصاق، يسكب زيت الخضراوات فيها، ويقليان.

6. طريقة التقديم: يوزّع الأرز والسمك والروبيان في طبق التقديم، ويزيّن بالبصل المقلي والكزبرة المفرومة.

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