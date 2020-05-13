إصابات جديدة بكورونا في الصين والمكسيك ووفيات في أمريكا

أعلنت الصين، الأربعاء، تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 12 مايو/أيار مقابل حالة واحدة قبلها بيوم، فيما رصدت المكسيك 1997 حالة إصابة جديدة.



وقالت لجنة الصحة الوطنية في نشرتها اليومية، إن ست من الحالات الجديدة إصابات محلية في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد، والحالة الواردة من الخارج رُصدت في شنغهاي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

كما سجلت الصين ثماني حالات جديدة لم تظهر عليها أعراض المرض يوم 12 مايو/أيار مقابل 15 حالة قبلها بيوم.

ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة المكسيكية رصد 1997 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء، بجانب 353 حالة وفاة جديدة في أشد أيام التفشي في البلاد منذ بداية الجائحة.

Advertisements

ووفقا للإحصاء الرسمي، فقد رفعت الزيادة الجديدة في حالات الإصابة عدد الحالات المؤكدة لـ 38324 بالإضافة إلى 3926 وفاة في المجمل.

ومن سياق متصل، سجلت الولايات المتحدة 1,894 وفاة بالفيروس في الـ 24 ساعة الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات في البلاد إلى 82,246، وفق احصاء لجامعة جونز هوبكنز.

ويظهر الرقم ارتفاعا حادا في أكثر البلدان تضررا من حيث عدد الوفيات، بعدما تراجعت أعداد الذين يفقدون حياتهم جراء كوفيد-19 إلى ما دون الألف يومي الأحد والإثنين.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة في الولايات المتحدة 1,367,927، وفق الجامعة التي تتخذ من بالتيمور مقرا.