تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البانيه مع صلصة التوت

المقادير

- جبنة بازميزان : كوب (مبشورة، المقادير لرقائق الجبن)

- صلصة كبد الدجاج : 250 غراماً (تباع جاهزة، مقادير البانيه)

- جبن الكريما : 100 ملليلتر (مقادير البانيه)

- الثوم المعمر : ملعقة كبيرة (الطازج المفروم، مقادير البانيه)

- التوت : 300 غراماً (المشكّل المثلّج، مقادير صلصة التوت)

- سكر : 4 ملعقة صغيرة (مقادير صلصة التوت)

الطريقة:

1. يحمّى الفرن على حرارة 230 درجة مئوية.

2. لإعداد رقائق الجبن: ينقل الجبن بواسطة الملعقة يوزّع إلى أكوام، يبلغ ارتفاع كلّ منها 5 سنتيمترات، توضع على ورق الخبز. تحمّص في داخل الفرن، من 3 إلى 5 دقائق، وذلك حتى يصبح لون الجبن بنياً. ثم، تدع جانباً قبل نقلها بواسطة سكين مسطّح.

3. لإعداد «الباتيه»: في وعاء صغير، يخلط كلّ من صلصة كبد الدجاج الجاهزة وجبن الكريما والثوم المعمّر الطازج المفروم.

4. لإعداد صلصة التوت: في وعاء يوضع على النار، تغلى مقادير صلصة التوت، ثم تدع على النار لـ 10 دقائق إضافية بعد الغليان، أو حتى يتقلّص هذا الخليط إلى النصف. ثم، يوضع الخليط في الخلاط الكهربائي، حتى يصبح ناعماً ويصفّى بواسطة المصفاة، ويدع حتى يبرد.

5. ينقل مزيج صلصة التوت فوق «الباتيه»، ويقدّم مع رقائق «البارميزان».

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيض بالبروكلى والجبنة الفيتا

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تندر الدجاج بالثوم والعسل