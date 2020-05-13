تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لازانيا باللحم المفروم والبشاميل

المقادير

- البشاميل :

حليب : لتر ونصف (خالي الدسم)

دقيق : 5 ملاعق كبيرة

الزبدة : ملعقة كبيرة

ملح : حسب الرغبة

فلفل أسود : حسب الرغبة

بودرة البصل : ملعقة صغيرة

جبنة : 2 كوب (قليلة الدسم / مبشورة)

- اللازانيا : عبوة (شرائح)

- لحم مفروم : 1 كيلو (قليل الدسم)

- الزيت : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مبشور)

- صلصة طماطم : نصف كوب

- عصير الطماطم : ليتر

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- زعتر مجفف : ملعقة كبيرة

- العسل : ملعقة كبيرة (أبيض)

الطريقة:

Advertisements

قلي البصل في الزيت ثم أضيفي اللحمة المفرومة وقلبيها حتى يتغير لونها ثم تبلي بالملح والفلفل.

أضيفي الصلصة وقلبيها جيداً ثم أضيفي عصير الطماطم واتركيها حتى تصبح سميكة ثم أضيفي العسل والزعتر وقلبيهم جيداً.

قلي ملعقة من الدقيق في الزبدة ثم أضيفي قليل من الحليب قلبيهم جيداً حتى لا يتكتل.

أضيفي باقي الدقيق في الحليب وقلبيهم جيداً على البارد ثم أضيفيهم على الدقيق بالزبدة.

قلبيهم جميعاً وتبلي بالملح والفلفل والبصل البودرة.

أحضري صينية وادهنيها بالزيت ثم أضيفي مغرفة من خليط اللحم المفروم.

أضيفي طبقة من اللازانيا ثم أضيفي طبقة من البشاميل ثم أضيفي طبقة أخرى من اللازانيا.

أضيفي اللحم المفروم وكرري هذه الخطوة حتى تملئي الصينية ثم أضيفي البشاميل على الوجه والجبن المبشور اللايت.

أدخليها الفرن حتى تمام النضج وقدميها ساخنة وزينيها بالريحان.

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالبشاميل

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قوارب الكوسا باللحم المفروم والجبن