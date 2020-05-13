تعرف على أهم أسباب نزيف الأنف

الأنف هي الجزء التنفسي العلوي، أو المدخل الرئيسي للجهاز التنفسي، من خلالها تستطيع شم الروائح المختلفة، وأيضا التمييز بينها، ، ونجد أن بعض الأشخاص يتعرضون للإصابة بنزيف الأنف، دون سابق إنذار، ويرغب الكثيرون في التعرف على السبب في هذا الأمر، ويقدمه التقرير المنشور عبر موقع "HEALTHLINE".

أشار التقرير، وجود خلل في الأوعية الدموية في الأنف قد تكون من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بنزيف الأنف، لافتا أن النزيف الذي يحدث في الأنف يكون نتيجة لعدة أسباب ومنها:

-خلال فصل الشتاء يزداد فرص الإصابة بنزيف الأنف في حالة الجلوس لفترات طويلة في أماكن بها تدفئة مستمرة.

-الإكثار من تناول أدوية وعلاجات الحساسية تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بنزيف الأنف

-يتعرض البعض للإصابة بنزيف في الأنف، نتيجة لتعرضهم لبعض المسببات كالأتربة، أو شم رائة دخان السجائر، أو الغبار.

-العطس المتركك يعد من أسباب الإصابة بنزيف الأنف.

-الإصابة بعدوي فيروسية أو بكتريا في الجهاز التنفسي العلوي،، فعند الإصابة بنزلة برد شديدة أو التهاب في الجيوب الأنفية يزداد فرص الإصابة بنزيف الأنف.

- في بعض الأحيان نجد ان الأشخاص الذن يتناولون الأسبرين بكثرة يتعرضون للإصابة بنزيف الأنف.

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-نجد أن الأشخاص الذين يتعرضون للإصابة بارتفاع ضغط الدم، هم الأكثر عرضة للإصابة بنزيف الأنف

قد يكون التعرض لنزيف الأنف علامة علي وجود أورام علي الأنف.

-الجلوس لفترة طويلة في أماكن باردة الطقس تزيد من فرص التعرض للنزيف.

-تعرض الأنف للكسر قد تكون من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالنزيف.

وأشار التقرير علي ضرورة الحفاظ علي رطوبة الأنف للحد من الإصابة بنزيف بها، وذلك عن طريق استخدام محلول ملحي للأنف، والابتعاد قدرالإمكان عن التدخين لأنه من أسباب تهيج الغشاء المخاطي.

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