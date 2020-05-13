شكرا لقرائتكم خبر عن تشقق وشحوب.. كيف يصبح الوجه وسيلة لتحديد المرض الذى تعانى منه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند ذهاب المريض للطبيب بعد تعرضك لبعض الألم، يكتب الطبيب إجراء بعض التحاليل والأشعات لتشخيص المرض بشكل دقيق، لمساعدة المريض في الوصول للراحة بعد تعرضه للعديد من الألم.

ولكن هل فكرت في الأساليب التي كانت تستخدم في العصور القديمة لتشخيص المرضى؟..اعتادوا على استخدام الوجه كمصدر رئيسي للكشف عن الأمراض، فكانوا يقومون بتحليل كل جزء من الوجه، حيث يرتبط كل جزء منه بجهاز معين في الجسم، ويتعرفون على المرض الذي يعاني منه الشخص.

وخلال التقرير المنشور عبر موقع " "Bright Side ، سنتعرف على بعض الأمراض التي يستطيع الجسم كشفها من خلال ظهور بعض العلامات عليه، ومنها:

- كثرة نمو الشعر

ظهور وكثرة نمو الشعر في الجسم تعد من الأمور المزعجة لدي النساء، وتسعي الكثيرات في التخلص من هذا المنظر الغير الجيد ولكن دون حل لهذه المشكلة، وهذا يعني وجود مشكلة ما في الجسم، وهي ارتفاع نسبة الهرمونات الذكورية في الجسم، ولذا يجب الذهاب للطبيب للتنظيم هذه الهرمونات.



- كثرة نمو الشعر

- بشرة شاحبة

ظهور الشخص ببشرة شاحبة تعد من الأمور التي تعني وجود مشكلة ما في الجسم، ومنها الإصابة بفقر الدم، أو انخفاض نسببة تدفق الدم بالجسم، أو أنخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، أو انخفاض نسة ضغط الدم.

وقد يكون شحوب البشرة من العوامل المؤقتة وليست الدائم، فقد يتعرض البعض لها عند الجلوي في الشمس لفترات زمنية طويلة، وأيضا عند القيام بمجهود كبير.

- تشقق الشفاه

في فصل الشتاء يزداد فرص تشقق الشفاه، وذلك نتيجة لبرودة الطقس، وفي حالة ظهورها في أيام أخري غير الشتاء، فقد تعني وجود التهاب في الشفة أو الإصابة بفيروس هربس الذي يتسبب في ظهور تقرحات حمراء حول الشفاه وتقشير الجلد، ولكن في حالة زيادة عدد أيام هذه الالتهابات دون علاج لها، فقد تعني الإصابة بسرطان الجلد.



- تشقق الشفاه

-الشامات أو الوحمة

ظهور الشامات أي الوحمة يعد من الأمور الغير ضارة على جسم الإنسان، ولكن في حالة زيادة حجمها عن 6 ملليمترات وينمو الشعر بها، ولونها غريب يجب عليك الذهاب للطبيب لفحصها.

- القروح

تظهر القروح بشكل دائم حول شفتيك أو أنفك، وهذه القروح تنتج بشكل عام عن فيروس الهربس من النوع الأول، وتعود مرات أخري، وتكون نتيجة عن الإجهاد، والتعب الشديد، والارهاق.

- شلل الوجه

شلل الوجه يعني تعرض الشخص لعدم القدرة علي تحريك جانب من الوجه، وياصحبه ألم في الفك أو خلف الأذنين، ويحدث هذا الشلل بسبب الإصابة بنوع من الفيروسات الذي يقوم بالضغط على أعصاب وجهك ، مما يسبب الألم والتورم، يستمر علاجه إلي 6 أشهر.

Advertisements

- جفاف الجلد

التعرض لجفاف البشرة يعد من الأمور التي تشير إلي وجود مشكلة ما في الجسم، فهي تعني أن هذا الجسم يعاني من الجفاف وعدم الترطيب الجيد، أو علامة علي سوء تغذية الشخص، أو تعني وجود مشكلة ما في الغدة الدرقية وخاصة فرط النشاط، أو علامة علي الإصابة بمرض السكر.

- الانتفاخ حول العين

ترتبط ظهور انتفاخ العين، وتورمها إلي التعرض للأرق، أو السهر، أو علامة علي تراكم السوائل أسفل جفون العين، أو الإصابة بالحساسية في العين، أو علامة علي تناولك لكميات كبيرة من الملح في الطعام.



- الانتفاخ حول العين

-رائحة الفم الكريهة

رائحة الفم الكريهة تعني أن صحة القلب والعظام غير جيدة، فنقلت مجلة طبية بريطانية عن باحثين اسكتلنديين في 2010 قالوا إن تنظيف الأسنان يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وهذا يعني أن هناك علاقة بين الأسنان وصحة القلب.



-رائحة الفم الكريهة

- حب الشباب حول الفم

ظهور حب الشباب حول الفم يعني أن هذا الشخص يعاني من الإرهاق، والإجهاد، أو أعراض متلازمة تكيس المبيض، وأيضا أن هناك تغيرات هرمونية تحدث في الجسم، أو رد فعل للجسم بعد تناوله لبعض الأدوية كفيتامين ب، أو مضادات الاكتئاب، أو موانع الحمل.



- حب الشباب حول الفم

-حكة في الأذن

التعرض للإصابة بحكة في الأذن تعني وجود الإصابة بالالتهابات والحساسية في الأذن، أو علامة علي الإصابة بالأكزيما، أو الصدفية، وفي جميع الأحوال يجب الذهاب للطبيب للاطمئنان.



-حكة في الأذن

-تساقط الشعر أو ضعف الشعر

عند تعرض الشعر للضعف، والتساقط فهذا يعني إلي أن النظام الغذائي المتناول فقير ولا يحتويعلي العناصر الغذتئية التي يحتاجها الجسم، كما أن تساقط الشعر يعني وجود مشكلة ما في الغدة الدرقية.



-تساقط الشعر أو ضعف الشعر

-ظهور الخطوط الأفقية على الجبهة

بشكل عام تكون علامة علي التقدم في العمر، ولكنها بشكل خاص أثبت أنها تعني أن هذا الشخص يعاني من الضغط النفسي، وأيضا علامة علي سوء التغذية.