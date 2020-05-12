طبيب إيطالي: كورونا يضعف.. والإصابات تتراجع

أكد طبيب إيطالي أن عدوانية فيروس كورونا المستجد تضعف يوما بعد يوم، رغم أنه يتغير ويتحور باستمرار.

وقال جوزيبي ريموتسي، مدير معهد ماريو نيجري للبحوث الدوائية في ميلانو، خلال مقابلة أجرتها معه قناة "La7" التلفزيونية الإيطالية: "على الرغم من أن سبب تغير الفيروس ليس معلوما فإن الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أننا نواجه مرضا مختلفا تماما عن الذي واجهناه في بداية تفشي الوباء".





وأضاف: "مرضى اليوم مختلفون تماما عن المرضى منذ 6 أو 7 أسابيع، ليس فقط في انخفاض عدد الحالات التي تدخل المستشفيات وغرف العناية المركزة والذين كانوا يعاني 80% منهم صعوبات شديدة في التنفس، ولكن أيضا في تحسن حالاتهم الصحة".



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وأشار إلى أن معظم المرضى أصبح بإمكانهم العودة إلى منازلهم دون الحاجة إلى أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتابع: "الوضع تغير في كثير من مدن إيطاليا، ليس فقط في بيرجامو وميلانو، لكن أيضا في روما ونابولي وغيرها".

وأوضح ريموتسي: "حتى هذه اللحظة لم يتمكن أحد من معرفة أسباب تغير الفيروس، لكن في رأيي أنه من المحتمل أن التزامنا بالتدابير الوقائية يساعدنا على محاربة الفيروس".

واختتم حديثه قائلا: "حتى يختفي الفيروس تماما أو يتم العثور على لقاح مضاد له، يمكن الاعتماد على العلاج البديل، والأكثر فعالية في محاربة الفيروس التاجي حاليا هو استخدام بلازما النقاهة من دم المرضى المتعافين وحقن المصابين، لتعزز جهاز المناعة لديهم، ومن ثم تعافيهم".