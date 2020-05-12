10 نصائح لخروج آمن في ظل كورونا.. الحذاء خارج المنزل

دفع انتشار وباء "كوفيد- 19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد سكان العالم إلى تغيير عاداتهم، فلم يعد الخروج إلى الشارع نشاطا عاديا أو مريحا، دون اتخاذ عدد من الاحتياطات وفقا لتوصيات الخبراء لتقليل فرص الإصابة بالعدوى لأقل درجة عند الخروج من المنزل.

"كوفيد- 19" هو مرض تنفسي يسببه فيروس كورونا وينتقل عبر الرذاذ الصغير الذي يخرج من الأشخاص المصابين عند الكح أو العطس أو الشهيق، وحين يتنفس شخص آخر هذا الرذاذ أو يلمس الأسطح التي استقر عليها ثم يضع يديه على عينيه أو أنفه أو فمه، فقد ينتقل الفيروس إليه.

ولتفادي ذلك، وضع الخبراء 10 نصائح ستساعد على تقليل خطورة الإصابة عند النزول إلى الشارع، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

1- الحفاظ على مسافة آمنة

إن الرذاذ الذي يخرج عن الأشخاص المصابين عند العطس أو الكح أو الحديث أو الشهيق "هو ثقيل نسبيا، ولا يصل إلى مسافة بعيدة ويسقط سريعا على الأرض.

قد يصاب شخص آخر بكوفيد- 19 إذا استنشق الرذاذ الصغير الصادر عن الشخص المصاب. ولذلك من الضروري الحفاظ على مسافة متر على الأقل عن الآخرين"، بحسب منظمة الصحة العالمية.

2- استخدام الدرج بدلا من المصعد

يجب على الأشخاص الذين يعيشون في عمارات سكنية تفادي استخدام المصعد واستخدام الدرج بدلا من ذلك.

في حال الاضطرار لاستخدام المصعد، فيجب الانتظار لللتأكد من أنه سيتم استخدامه بشكل منفرد وليس هناك شخص آخر في مكان ضيق يضعب فيه الحفاظ على مسافة آمنة. كما يجب الاهتمام بعدم لمس الزرائر أو الباب، لأنها أسطح تم لمسها بواسطة آخرين. يمكن استخدام مفتاح أو شيء آخر للضغط على الزرائر بدلا من الضغط عليها مباشرة باليد.

3- حمل جل كحول مائي

الرذاذ الذي يخرج من الفم أو الأنف يمكن أن يلتصق بالأسطح والأشياء الأخرى. وإذا لمسها شخص آخر، فقد يتعرض للإصابة.

ولذلك من الجيد أن يصطحب الشخص معه زجاجة جل كحول مائي يحتوي على تركيز 60% على الأقل من الكحول، من أجل تعقيم الأيدي في حال لمس شيء قد يكون ملوثا بالفيروس.

4- ارتداء الكمامة

يوصي بشدة بتغطية الفم والأنف بكمامة في الأماكن العامة لأن استخدامها يقلل بشكل كبير خطر الإصابة.

وفي حال عدم توافر كمامة معقمة، يمكن إعداد واحدة في المنزل من قماش قطني. بالطبع هذه ليست الوسيلة الأنجع، ولكنها أفضل من عدم ارتداء شيء. ومع ذلك فمن الضروري معرفة كيفية استخدامها.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بغسل الأيدي قبل الرتداء الكمامة ثم تغطية الفم والأنف بها دون ترك فراغات بين الوجه والكمامة وتنصح بعدم لمس الكمامة أثناء ارتدائها. وإذا تم لمسها، فينصح بتعقيم الأيدي بمطهر يحتوي على الكحول أو بالماء والصابون. وتنصح أيضا باستبدال الكمامة حين تصبح رطبة وعدم إعادة استخدام الكمامات المخصصة للاستخدام لمرة واحدة.

وتشير إلى أنه عند العودة للمنزل يجب خلع الكمامة من دون لمس الجزء الأمامي منها "ووضعها في كيس مغلق وغسل الأيدي بمعقم يحتوي على الكحول أو بالماء والصابون".

Advertisements

5- عدم لمس الوجه

إذا تم لمس شيء ملوث بالفيروس ثم وضعنا الأيدي على أعيننا أو الأنف أو الفم، فنحن نقوم بذلك بإدخال الفيروس إلى أجسادنا.

ولذلك من الضروري للغاية عدم لمس الوجه. إذا كنا نرتدي قفازات يمكن التخلص منها عند الخروج فيجب تفادي عدم لمس جلد الأيدي لأسطح أو أشياء قد تكون ملوثة.

ومع ذلك تذكر أنه إذا تم لمس شيء قد يكون عليه الفيروس ثم وضعنا القفاز على وجهننا، فقد ننقل الفيروس إلينا بنفس طريقة انتقاله لو لم نكن نرتديه.

6- التخلص من القفازات بالطريقة المناسبة

عند العودة للمنزل، يجب التخلص من القفازات والكمامة بالطريقة المناسبة، يفضل وضعهما في سلة قمامة محكمة الغلق يتم فتحها عن طريق الضغط على زر بالقدم.

ومن الضروري خلع القفازات بطريقة آمنة لتفادي نقل العدوى لأيدينا. يجب الأخذ في الاعتبار الان الأيدي العارية لا يجب أن تلمس أبدا الوجه الخارجي للقفاز المستخدم.

7- غسل الأيدي بشكل صحيح

يشير مركز السيطرة والوقاية من الأمراض في الولايات المتحدة إلى أنه من أجل غسل الأيدي بشكل جيد، فيجب أولا تبليلها بماء جار فاتر أو بارد ثم إغلاق الصنبور ووضع صابون على الأيدي. يجب تنظيف الأيدي بالصابون جيدا حتى تظهر الرغاوي ثم وضع الرغاوي على كل أجزاء اليد وبين الأصابع وتخت الأظافر خلال أكثر من 20 ثانية. في حال عدم توافر الماء والصابون، فسيكون البديل هو استخدام جل معقم يحتوي على 60% على الأقل من الكحول.

8- ترك الحذاء خارج المنزل

يجب ترك الأحذية على مدخل المنزل أو في مكان محدد حتى لا يتم نشر ما تحمله من فيروسات محتملة في كل المنزل.

ويجب استخدام حذاء آخر داخل المنزل، وهو إجراء يقلل ليس فقط الإصابة بفيروس كورونا ولكن يقي من نقل أمراض معدية أخرى، حسبما يؤكد خوسيه مانويل فرنانديز، عضو الرابطة الإسبانية لأطباء الإسعافات الأولية.

9- التنظيف بالكلور





يقول فرنانديز إن "الطبقة الخارجية للفيروس هي طبقة دهنية ما يعني أنه يجب التنظيف بالكلور المخفف أو بالماء والصابون. هذه هي المنتجات التي يجب استخدامها، لا يجب استخدام أي شيءآخر استثنائي. لتعقيم الأرضيات والأسطح، يجب خلط الكلور بالماء واستخدام تركيز 1 كلور: 9 ماء".

10- تهوية المنزل

تسهل الأماكن المغلقة إمكانية انتقال الفيروس، ولذلك من الضروري فتح النوافذ كل الأيام لفترة. "ويؤكد المتخصصون في الرابطة مدريد على أن "تجديد الهواء والسماح بدخول هوائي نقي من الخارج أمر أساسي. يكفي ما بين 5 و10 دقائق من التهوية يوميا للحفاظ على جودة الهواء في الداخل"