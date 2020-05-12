5 حلول طبيعية تجنبك مشكلة رائحة الفم الكريهة خلال نهار رمضان

يعانى بعض الأشخاص من رائحة الفم الكريهة خلال ساعات الصوم، أو طول العام نتيجة أسباب مختلفة، منها التسوس ونمو البكتيريا الناتجة عن الطعام العالق فى الأسنان، وغيرها من الأسباب المختلفة، التى يمكن علاجها من خلال استخدام وصفات طبيعية، للتخلص من رائحة الفم الكريهة، والتى نتعرف عليها وفقاً لما ذكره موقع " healthline".

الحليب

أظهرت الأبحاث أن شرب الحليب بعد تناول الثوم يساعد فى القضاء على رائحة الفم الكريهة، لذلك ينصح بشرب كوب من الحليب أثناء أو بعد تناول الطعام ذو الرائحة القوية مثل البصل أو بعد تناول وجبة السحور فى رمضان.

بذور الشمر أو الينسون

استخدم بذور الشمر والينسون منذ سنوات طويلة فى التخلص من رائحة الفم الكريهة، لأنها تحتوى على زيوت عطرية تمنح النفس رائحة منعشة، لذلك ينصح بتناول بذور الشمر والينسون بشكل عادي أو تحميصها أو إضافة السكر.

البقدونس

Advertisements

يساعد البقدونس فى التخلص من رائحة الفم الكريهة، حيث أظهرت الدراسات أن البقدونس يمكنه مكافحة مركبات الكبريت الكريهة بشكل فعال، لذلك ينصح بمضغ أوراق البقدونس بعد تناول طعام السحور .

عصير الأناناس

يساعد عصير الأناناس فى التخلص من رائحة الفم الكريهة، لذلك ينصح بشرب كوب من عصير الأناناس العضوي بعد تناول الطعام، أو مضغ شريحة أناناس لمدة دقيقة أو دقيقتين.

زبادي

يحتوي الزبادي على بكتيريا صحية تسمى الملبنة، والتى في مكافحة البكتيريا السيئة المتواجدة فى أجزاء مختلفة من الجسم ، مثل الأمعاء، كما أظهرت الأبحاث أن الزبادي قد يساعد أيضًا في تقليل رائحة الفم الكريهة، لذلك ينصح بتناوله بعد وجبة السحور طوال شهر رمضان للحصول على رائحة فم منعشة، والتخلص من الشعور بالإحراج.

قد يهمك أيضا:

رائحة الفم الكريهة للطفل علامة على إصابته بالسكري

خبراء يؤكدون أن الإجهاد مرتبط برائحة الفم الكريهة