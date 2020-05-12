قوِّ مناعتك وحاربْ فيروس "كورونا" على الفطار بالفاصوليا الخضراء

تعدّ الفاصوليا الخضراء واحدة مِن أشهر أنواع الخضراوات التي يعشقها الكثيرون وتتميز بمذاقها الطيب والمختلف عن باقي الخضراوات، فضلا عن ذلك تحتوي الفاصوليا الخضراء على نسبة عالية من فيتامين سي والمواد المضادة للأكسدة وفيتامين ب وأ وحمض الفوليك وغيرها من الفيتامينات الأخرى التي تعزز صحة الجسم.

وضمن سلسلة موضوعات حارب كورونا وقوى مناعتك على الفطار بالفاصوليا الخضراء، ينصح بتناولها على الفطار في رمضان نظرا لاحتوائها على عناصر وفيتامينات تعمل على تقوية الجهاز المناعى وتساعد فى الحد من خطر الاصابة بفيروس كورونا وتنشط الجسم عموما.

وحسب ما ذكره موقع healthline فأن الفاصوليا الخضراء تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية ووقايته من تصلب الشرايين والجلطات، كما تحتوى الفاصوليا الخضراء على نسبة عالية من الخصائص التى تحافظ على صحة الجهاز الهضمي وتحميه من القرح والالتهابات وعسر الهضم.

ونظرا لاحتواء الفاصوليا الخضراء على كمية عالية من البروتين فهى تحافظ على صحة العضلات والمفاصل وتحد من خطر الاصابة بالالتهاب وهشاشة العظام والكسور، وتقوي الأسنان واللثة.

وتعتبر الفاصوليا الخضراء مصدر غنى من حمض الفوليك وينصح الامهات الحوامل بتناولها لحماية الجنين من التشوهات الخلقية، لذلك ينصح بتناول الفاصوليا على الإفطار في رمضان سواء واعداداها بالطرق المختلفة سواء سلطة فاصوليا أو خضار سوتيه أو فاصوليا بالصلصة.

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