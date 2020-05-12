تعرفي علي طريقة تحضير كيكة الزبادي بالسميد بدون بيض

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- دقيق : كوب ونصف (منخل)

- لبن زبادي : كوب

- سكر : كوب

- بيكربونات الصوديوم : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة وربع

- الزيت النباتي : نصف كوب

- خلاصة الفانيليا : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية ورشّي القليل من الدقيق في قالب كيك.

اخفقي اللبن الزبادي ثمّ أضيفي السكر واخفقي من جديد.

أضيفي بيكاربونات الصوديوم والبايكنغ باودر واخفقي لخمس دقائق إضافية.

أضيفي خلاصة الفانيليا والزيت ثمّ الدقيق واخلطي المكونات جيّداً.

اسكبي العجينة في قالب الكيك المحضّر.

اخبزي الكيك في الفرن لمدّة 30 دقيقة. قد يهمك ايضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا بالكراميل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا

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