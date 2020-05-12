تعرفي علي طريقة تحضير كيك القهوة باللبن الزبادي الشهي



المقادير

- الزبدة : 12 ملعقة كبيرة (بدرجة حرارة الغرفة)

- سكر : كوب ونصف

- البيض : 3 حبات (كبير الحجم)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة ونصف

- لبن زبادي : كوب وربع

- طحين : كوبان ونصف

- بيكنج بودر : ملعقتان صغيرتان

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- السكر البني : تلت كوب (لطبقة الوجه)

- دقيق : ثلثان الكوب (لطبقة الوجه)

- القرفة : ملعقة صغيرة ونصف (لطبقة الوجه)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة (لطبقة الوجه)

- الزبدة : 4 ملاعق كبيرة (باردة، لطبقة الوجه)

- جبن : 3 أوقيات (طري، لطبقة كريمة الجبن)

- الزبدة : ملعقتان كبيرتان (بدرجة حرارة الغرفة، لطبقة كريمة الجبن)

- سكر البودرة : ثلثان الكوب (لطبقة كريمة الجبن)

- الفانيليا : ربع ملعقة صغيرة (لطبقة كريمة الجبن)

- حليب : 3 ملاعق كبيرة (أكثر أو أقل للحصول على القوام المطلوب، لطبقة كريمة الجبن)

طريقة التحضير

1. سخني الفرن إلى 350 درجة وأعدي قالب كيك مفتوح الوسد بدهنه وضعيه جانبا.

2. في وعاء كبير، تخفق الزبدة والسكر من 4 إلى 5 دقائق.

3. يضاف البيض، كل بيضة على حدة ثم تضاف الفانيليا واللبن الزبادي اليوناني.

4. في وعاء منفصل، ينخل الدقيق، ومسحوق الخبز، وصودا الخبز، والملح. على ضبط خلاط منخفض، يضاف خليط الدقيق إلى الخليط السابق حتى يمتزج تماما. يحرك بملعقة للتأكد من أنه مختلط تماما.

5. لطبقة ستريوسل، يوضع السكر البني، الدقيق، القرفة والملح والزبدة في وعاء ويحرك بأصابعك حتى تتشكل فتات.

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6. بملعقة يوضع نصف الخليط في القالب ويوزع بسكين. يرش نصف كمية الستريوسل ويوضع بقية الخليط في القالب، يرش ما تبقى من الستريوسل على الوجه. تخبز لمدة 40-50 دقيقة، حتى يخرج عود أسنان منها نظيفا.

7. تبرد على رف السلك. تنقل على طبق التقديم.

8. لتحضير كريمة الجبن يخفق الجبن والزبدة معا حتى تصبح ناعمة. يخفق ببطء السكر الناعم. تتم إضافة مستخلص الفانيليا واللبن. يخفق اللبن حتى يصبح خليط سلس ويكون ثقيلا. توضع على الكيك المبرد وتقدم.

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