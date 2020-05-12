تعرفي علي طريقة تحضير كيك الزبادي السهل



المقادير

- الزيت النباتي : ثلاث أرباع الكوب (للكيك)

- البيض : 2 حبة (للكيك)

- برش ليمون : ملعقة كبيرة (للكيك)

- عصير الليمون : ملعقتان كبيرتان (للكيك)

- لبن زبادي : كوب (للكيك)

- سكر : كوب وثلاثة ارباع الكوب (للكيك)

- طحين : كوبان (للكيك)

- بيكنج بودر : ملعقتان صغيرتان (للكيك)

- سكر البودرة : نصف كوب (لطبقة التغطية)

- عصير الليمون : ربع كوب (لطبقة التغطية)

طريقة التحضير

1. نخفق الزيت و البيض و برش الليمون و عصير الليمون و اللبن و السكر في وعاء كبير حتى يمتزجوا تماماً.

2. نضيف الطحين والبكينج باودر و نخفق برفق حتى الامتزاج.

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3. ندهن قالب الكيك ببعض الزيت ثم نصب فيه خليط الكيك. ونخبز الكيك في الفرن حامي على درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 35 دقيقة.

4. نحضر طبقة التغطية عن طريق خلط السكر البودرة و عصير الليمون معاً.

5. نقلب الكيك رأساً على عقب على طبق التقديم و نرش على سطحه طبقة التغطية بينما لا يزال ساخناً.